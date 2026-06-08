Зважив, а потім передумав? Чи можна відмовитись від покупки вагового товару зі стікером: відповідь "АТБ" вас здивує

Є чітка відповідь, чи можна цей продукт покласти назад

Багато покупців хоча б раз передумували купувати ваговий товар уже після того, як його зважили та запакували. Найчастіше це стосується м’яса, риби, сирів чи готових страв.

Через це виникає запитання, чи потрібно обов’язково оплачувати таку продукцію. Щоб дізнатися відповідь, "Телеграф" звернувся до служби підтримки "АТБ".

Чи можна відмовитися від товару після фасування

Оператор чат-боту на офіційному сайті мережі супермаркетів пояснив, що покупець дійсно має право відмовитися від придбання вагового товару навіть після того, як його вже зважили та підготували до оплати. Іншими словами, сам факт фасування не накладає на людину обов'язок здійснювати покупку.

Ба більше, у компанії зазначили, що магазин може піти назустріч клієнту навіть у випадку, якщо товар уже був оплачений. За словами представників мережі, у такій ситуації можливе оформлення повернення коштів.

Що відповіли у чат-боті "АТБ"

Що варто врахувати покупцям

Водночас кожна конкретна ситуація може розглядатися окремо. Варто враховувати той факт, що за законом, продукти харчування не підлягають поверненню чи обміну. Тож, ймовірно, йдеться про випадки, коли людина передумала купувати "не відходячи від каси". У такому разі магазин може бути впевнений, що з продукцією все гаразд, і теоретично зможе прийняти її назад.

Експерти також радять покупцям уважно перевіряти вагу, вартість, терміни придатності та зовнішній вигляд товару ще до оплати на касі. Це допоможе уникнути непорозумінь і заощадить час як покупцю, так і працівникам супермаркету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, что будет, если в "АТБ" разбить бутылку дорогого алкоголя.