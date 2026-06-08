Взвесил, а потом передумал? Можно ли отказаться от покупки весового товара со стикером: ответ "АТБ" вас удивит

Есть четкий ответ, можно ли этот продукт положить обратно

Многие покупатели хотя бы раз передумывали покупать весовой товар уже после того, как его взвесили и упаковали. Чаще это касается мяса, рыбы, сыров или готовых блюд.

Поэтому возникает вопрос, нужно ли обязательно оплачивать такую продукцию. Чтобы узнать ответ, "Телеграф" обратился в службу поддержки "АТБ".

Можно ли отказаться от товара после расфасовки

Оператор чат-бота на официальном сайте сети супермаркетов объяснил, что покупатель действительно имеет право отказаться от приобретения весового товара даже после того, как его уже взвесили и подготовили к оплате. Другими словами, сам факт фасовки не накладывает на человека обязанность совершать покупку.

Более того, в компании отметили, что магазин может пойти навстречу клиенту даже в случае, если товар уже был оплачен. По словам представителей сети, в такой ситуации возможно оформление возврата средств.

Что ответили в чат-боте "АТБ"

Что следует учесть покупателям

В то же время, каждая конкретная ситуация может рассматриваться отдельно. Следует учитывать тот факт, что по закону продукты питания не подлежат возврату или обмену. Так что, вероятно, речь идет о случаях, когда человек передумал покупать "не отходя от кассы". В таком случае магазин может быть уверен, что с продукцией все хорошо, и теоретически сможет принять ее обратно.

Эксперты советуют покупателям внимательно проверять вес, стоимость, сроки годности и внешний вид товара еще до оплаты на кассе. Это поможет избежать недоразумений и сэкономит время как покупателю, так и работникам супермаркета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет, если в "АТБ" разбить бутылку дорогого алкоголя.