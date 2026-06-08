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Взвесил, а потом передумал? Можно ли отказаться от покупки весового товара со стикером: ответ "АТБ" вас удивит

Автор
Марина Бондаренко
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Обязаны ли вы покупать уже взвешенный товар
Обязаны ли вы покупать уже взвешенный товар. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть четкий ответ, можно ли этот продукт положить обратно

Многие покупатели хотя бы раз передумывали покупать весовой товар уже после того, как его взвесили и упаковали. Чаще это касается мяса, рыбы, сыров или готовых блюд.

Поэтому возникает вопрос, нужно ли обязательно оплачивать такую продукцию. Чтобы узнать ответ, "Телеграф" обратился в службу поддержки "АТБ".

Можно ли отказаться от товара после расфасовки

Оператор чат-бота на официальном сайте сети супермаркетов объяснил, что покупатель действительно имеет право отказаться от приобретения весового товара даже после того, как его уже взвесили и подготовили к оплате. Другими словами, сам факт фасовки не накладывает на человека обязанность совершать покупку.

Более того, в компании отметили, что магазин может пойти навстречу клиенту даже в случае, если товар уже был оплачен. По словам представителей сети, в такой ситуации возможно оформление возврата средств.

Можно ли отказаться от весового товара после взвешивания и упаковки
Что ответили в чат-боте "АТБ"

Что следует учесть покупателям

В то же время, каждая конкретная ситуация может рассматриваться отдельно. Следует учитывать тот факт, что по закону продукты питания не подлежат возврату или обмену. Так что, вероятно, речь идет о случаях, когда человек передумал покупать "не отходя от кассы". В таком случае магазин может быть уверен, что с продукцией все хорошо, и теоретически сможет принять ее обратно.

Эксперты советуют покупателям внимательно проверять вес, стоимость, сроки годности и внешний вид товара еще до оплаты на кассе. Это поможет избежать недоразумений и сэкономит время как покупателю, так и работникам супермаркета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет, если в "АТБ" разбить бутылку дорогого алкоголя.

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#Продукты #Стикер #АТБ