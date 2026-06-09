Лід — це не єдиний спосіб: як зробити напої холодними всього за кілька хвилин

Існує кілька простих лайфхаків для швидкого охолодження, зокрема заморожені фрукти та сіль

У спекотну погоду напої швидко втрачають холод і стають теплими майже одразу. Водночас існують прості способи, які дозволяють охолодити їх усього за кілька хвилин.

Деякі з них не потребують спеціального обладнання чи підготовки, як написали в "thekitchn". Завдяки цим лайфхакам можна швидко отримати холодний напій навіть у найспекотніший день.

Один із найефективніших лайфхаків — обгорнути пляшки в мокрі паперові рушники та покласти їх у морозильник на 10–15 хвилин. Під час випаровування волога швидко відбирає тепло, тому напій охолоджується значно швидше.

Ще один варіант — заморожені фрукти, наприклад виноград, який можна використовувати замість льоду. Вони не розбавляють напій і водночас допомагають підтримувати низьку температуру.

Холодний напій. Фото: Мoyo

Прискорити охолодження також допомагає звичайна сіль, якщо додати її до льоду: вона знижує температуру суміші й робить її ефективнішою для охолодження пляшок.

А щоб напої довше залишалися холодними, можна використовувати заморожені пляшки з водою замість льоду — вони повільно тануть і підтримують низьку температуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про технологію, яка дозволяє охолоджувати приміщення приблизно за 20 хвилин без використання електроенергії. У перспективі такі рішення можуть стати альтернативою традиційним кондиціонерам.