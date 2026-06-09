Лед – это не единственный способ: как сделать напитки холодными всего за несколько минут

Существует несколько простых лайфхаков для быстрого охлаждения, в частности, замороженные фрукты и соль

В жаркую погоду напитки быстро теряют прохладу и почти сразу становятся теплыми. При этом существуют простые способы, позволяющие охладить их всего за несколько минут.

Некоторые из них не нуждаются в специальном оборудовании или подготовке, как написали в "thekitchn". Благодаря этим лайфхакам можно быстро получить холодный напиток даже в самый жаркий день.

Один из самых эффективных лайфхаков — обернуть бутылки в мокрые бумажные полотенца и положить в морозильник на 10–15 минут. При испарении влага быстро отбирает тепло, поэтому напиток охлаждается гораздо быстрее.

Еще один вариант – замороженные фрукты, например виноград, который можно использовать вместо льда. Они не разбавляют напиток и вместе с тем помогают поддерживать низкую температуру.

Холодный напиток. Фото: Мoyo

Ускорить охлаждение также помогает обычная соль, если добавить ее ко льду: она снижает температуру смеси и делает ее более эффективной для охлаждения бутылок.

Чтобы напитки дольше оставались холодными, можно использовать замороженные бутылки с водой вместо льда — они медленно тают и поддерживают низкую температуру.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о технологии, позволяющей охлаждать помещение примерно за 20 минут без использования электроэнергии. В перспективе такие решения могут стать альтернативой традиционным кондиционерам.