Лед – это не единственный способ: как сделать напитки холодными всего за несколько минут
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Существует несколько простых лайфхаков для быстрого охлаждения, в частности, замороженные фрукты и соль
В жаркую погоду напитки быстро теряют прохладу и почти сразу становятся теплыми. При этом существуют простые способы, позволяющие охладить их всего за несколько минут.
Некоторые из них не нуждаются в специальном оборудовании или подготовке, как написали в "thekitchn". Благодаря этим лайфхакам можно быстро получить холодный напиток даже в самый жаркий день.
Один из самых эффективных лайфхаков — обернуть бутылки в мокрые бумажные полотенца и положить в морозильник на 10–15 минут. При испарении влага быстро отбирает тепло, поэтому напиток охлаждается гораздо быстрее.
Еще один вариант – замороженные фрукты, например виноград, который можно использовать вместо льда. Они не разбавляют напиток и вместе с тем помогают поддерживать низкую температуру.
Ускорить охлаждение также помогает обычная соль, если добавить ее ко льду: она снижает температуру смеси и делает ее более эффективной для охлаждения бутылок.
Чтобы напитки дольше оставались холодными, можно использовать замороженные бутылки с водой вместо льда — они медленно тают и поддерживают низкую температуру.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о технологии, позволяющей охлаждать помещение примерно за 20 минут без использования электроэнергии. В перспективе такие решения могут стать альтернативой традиционным кондиционерам.