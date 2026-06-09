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Рибалка похизувався "трофейною" рибою, яку упіймала його дружина (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Улов вразив розмірами
Улов вразив розмірами. Фото Колаж "Телеграф"

Рибалили на Київщині

У Київській області на гачок потрапила "трофейна риба". В мережі показали жартівливе відео.

Рибалка показав у соцмережі Threads улов своєї дружини. На її вудку потрапив дуже маленький бичок, не більше пари сантиметрів завдовжки.

Переглянути в Threads

"Номінація "Трофей року", перемагає дружина" — з гумором прокоментував кадри автор публікації.

Він уточнив, що вони рибалили на Кийлівській дамбі. Це — відома гідротехнічна та транспортна споруда, розташована вздовж русла річки Дніпро (у межах Канівського водосховища) у Бориспільському районі Київської області. Вона простягається між селами Проців та Кийлів, відокремлюючи материкову частину від заплавних островів і водного простору.

На гачок жінки потрапив бичок, представник великої родини придонних морських та прісноводних риб ряду бичкоподібних, що налічує понад 2000 видів. Вони відрізняються великою головою, видовженим тілом і спеціальною присоскою на череві, яка дозволяє рибі утримуватися на каменях навіть під час сильного шторму. В Україні проживає близько 30 видів цих риб.

Бичок-кругляк
Бичок-кругляк. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше іхтіологиня Юлія Куцоконь розповіла "Телеграфу", що у водах Дніпра живуть тюлька і бички, які походять з солонуватих вод. Популяція цих мігрантів доволі численна, вони зустрічаються в районі Запоріжжя та навіть у Києві.

Теги:
#Київська область #Риболовля #Бичок #Рибалка