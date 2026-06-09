Рыбак похвастался "трофейной" рыбой, которую поймала его жена (видео)

Рыбачили на Киевщине

В Киевской области на крючок попала "трофейная рыба". В сети показали шутливое видео.

Рыбак показал в соцсети Threads улов своей жены. На ее удочку попал очень маленький бычок, не больше пары сантиметров в длину.

"Номинация "Трофей года", побеждает жена" — с юмором прокомментировал кадры автор публикации.

Он уточнил, что они рыбачили на Кийливской дамбе. Это известное гидротехническое и транспортное сооружение, расположенное вдоль русла реки Днепр (в пределах Каневского водохранилища) в Бориспольском районе Киевской области. Она простирается между селами Процев и Кийлив, отделяя материковую часть от пойменных островов и водного пространства.

На крючок женщины попал бычок, представитель большой семьи придонных морских и пресноводных рыб ряда бычкообразных, насчитывающий более 2000 видов. Они отличаются большой головой, удлиненным телом и специальной присоской на животе, позволяющей рыбе удерживаться на камнях даже во время сильного шторма. В Украине обитает около 30 видов этих рыб.

Бычок-кругляк. Фото: Википедия

Напомним, ранее ихтиолог Юлия Куцоконь рассказала "Телеграфу", что в водах Днепра живут тюлька и бычки, происходящие из солоноватых вод. Популяция этих мигрантов достаточно многочисленна, они встречаются в районе Запорожья и даже в Киеве.