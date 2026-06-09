Забудьте про довгу зарядку смартфона: три кроки розгонять навіть старенький апарат

Час поповнення заряду визначається не лише самим пристроєм

Багато хто вважає, що швидкість заряджання мобільного телефону ніяк змінити не можна. Однак всього кілька простих звичок можуть зекономити дивовижну кількість часу.

Про це пише FemCafe. Як зазначається у матеріалі, швидкість зарядки смартфона визначається не лише самим пристроєм. Потужність адаптера, стан кабелю, температура навколишнього середовища і навіть те, які програми працюють у фоновому режимі, можуть легко збільшити час зарядки на хвилини або навіть години.

Як прискорити зарядку смартфона в три кроки:

Якщо ви хочете швидко зарядити свій пристрій, режим польоту – один із найпростіших способів це зробити. Він вимикає стільниковий зв’язок, Wi-Fi та Bluetooth вашого телефону, споживаючи менше енергії під час заряджання.

Багато хто використовує старі або малопотужні адаптери, які не підтримують функцію швидкої зарядки телефону. Варто перевірити, чи підтримує зарядний пристрій максимальну потужність, яку дозволяє ваш пристрій.

Заряджання смартфона. Фото — Pixabay

Перегрів – один із головних ворогів вашої батареї. Якщо ваш пристрій занадто сильно нагрівається під час заряджання, система часто знижує швидкість заряджання з міркувань безпеки. Товстий чохол іноді може утримувати тепло, тому рекомендується зняти його, якщо ви виявите, що телефон значно нагрівається під час зарядки.

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