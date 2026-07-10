У "АТБ" цінопад на молочку: популярні сири President та йогурти "Дольче" зі знижками до 42%

Акція триватиме кілька днів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У супермаркетах мережі "АТБ" встановили нові знижки. Серед акційних пропозицій, зокрема, продукція із молочного відділу.

Про це повідомляє "Телеграф". Купити товар із дисконтом можна буде ще 12 днів.

Детальніше у матеріалі: "Знижки б'ють рекорди: що в "АТБ" продають вдвічі дешевше цього тижня".

Сирна полиця:

плавлений сир President (Гауда та Вершковий) коштує 15.50 грн за упаковку 70 г замість 26.80 грн — це 42% економії;

(Гауда та Вершковий) коштує 15.50 грн за упаковку 70 г замість 26.80 грн — це 42% економії; Твердий сир "Комо" усіх видів подешевшав на 32-33%.

Знижки в АТБ

Молочна продукція:

Йогурти "Дольче" двошарові продають по 12.90 грн замість 19.90 грн;

замість 19.90 грн; Глазуровані сирки "Ферма" — по 11.70 грн замість 17.80 грн.

Знижки в АТБ

Навіщо магазини встановлюють знижки?

Існує відразу кілька причин, через які супермаркети роблять вигідні пропозиції для покупців:

Визволення місця. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки спонукають людей купити більше, ніж планувалося, або скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону на менш популярні товари знижують ціни, щоб прискорити продажі.

Раніше "Телеграф" розповідав про геніальний трюк, щоб уникнути переплат до "АТБ". Простим та дієвим способом поділилася українка.