У "АТБ" цінопад на молочку: популярні сири President та йогурти "Дольче" зі знижками до 42%
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Акція триватиме кілька днів
У супермаркетах мережі "АТБ" встановили нові знижки. Серед акційних пропозицій, зокрема, продукція із молочного відділу.
Про це повідомляє "Телеграф". Купити товар із дисконтом можна буде ще 12 днів.
Детальніше у матеріалі: "Знижки б'ють рекорди: що в "АТБ" продають вдвічі дешевше цього тижня".
Сирна полиця:
- плавлений сир President (Гауда та Вершковий) коштує 15.50 грн за упаковку 70 г замість 26.80 грн — це 42% економії;
- Твердий сир "Комо" усіх видів подешевшав на 32-33%.
Молочна продукція:
- Йогурти "Дольче" двошарові продають по 12.90 грн замість 19.90 грн;
- Глазуровані сирки "Ферма" — по 11.70 грн замість 17.80 грн.
Навіщо магазини встановлюють знижки?
Існує відразу кілька причин, через які супермаркети роблять вигідні пропозиції для покупців:
- Визволення місця. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки спонукають людей купити більше, ніж планувалося, або скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону на менш популярні товари знижують ціни, щоб прискорити продажі.
Раніше "Телеграф" розповідав про геніальний трюк, щоб уникнути переплат до "АТБ". Простим та дієвим способом поділилася українка.