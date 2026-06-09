Забудьте про звичайні плінтуси, вони йдуть у минуле: новий тренд змінить квартиру до невпізнаваності

Нове рішення підкреслює текстури та кольори, не конкуруючи з покриттям для підлоги

Плінтус є невід’ємним елементом у багатьох квартирах та будинках. Проте останнім часом господарі у всьому світі відмовляються від них на користь нової альтернативи.

Про це пише видання Oeste Geral. За словами журналістів, ідеться про так звані приховані плінтуси.

Що таке прихований (вбудований плінтус)

На відміну від традиційних моделей, які виступають за межі стіни, вони встановлюються у тій же площині, що й вертикальна поверхня, утворюючи практично непомітну лінію між стіною та підлогою.

Прихований плінтус. Фото - prorabneva

"При грамотному виконанні плінтус, що вбудовується, сприяє відчуттю простору. На підлогах з натурального дерева, великоформатної керамогранітної плитки або полірованому цементі це рішення підкреслює текстури і кольори, не конкуруючи з покриттям для підлоги, зберігаючи при цьому захист поверхонь", — наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що обідні столи поступово йдуть у минуле, а на зміну їм з’являються компактніші рішення, що економлять простір і роблять квартиру більш візуально просторою.