Чи варто скуповувати його зараз? Чого очікувати від цін на один із найпопулярніших продуктів в Україні

Перехідні залишки соняшнику на початок літа становили близько 2 мільйонів тонн

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Ціни на рослинні олії у всьому світі зростають через подорожчання нафти. Проте на дефіцит цього продукту чекати не варто.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.

Докладніше про це: "Ціна восени здивує українців: чому дорожчає соняшникова олія і що буде далі".

Чи варто українцям скуповувати олію про запас — прямої відповіді на це запитання Степан Капшук не дав. Але з його слів випливає, що панікувати не варто: дефіциту олії не передбачається, а ціна протягом року зазвичай коливається в межах рівня інфляції.

Ціни на олію в Україні. Дані: Мінфін

За його оцінкою, перехідні залишки соняшнику на початок літа становили близько 2 мільйонів тонн — цього вистачить заводам на період планових ремонтних робіт перед стартом переробки нового врожаю.

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