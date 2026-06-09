Звичайні штори йдуть у минуле: експерти розповіли, чим заміняють "пилозбірники" у 2026 році

Нові моделі неймовірно практичні

Класичні штори втрачають популярність у квартирах по всьому світу. Головним хітом 2026 року дизайнери називають штори-хвилі та розсувні панелі.

Про це пише видання Oeste Geral.

У чому секрет популярності нових моделей

Елегантність та простота. Штори-хвилі монтуються на приховані карнизи або вбудовуються в стельові ніші. Тканина спадає ідеальними, м’якими хвилями від стелі до підлоги, візуально збільшуючи висоту кімнати.

Ідеально для панорамних вікон. Для великих скляних дверей та вікон у підлогу експерти рекомендують розсувні панелі. Їхній прямий, строгий силует робить інтер’єр більш зібраним та акуратним.

Розсувні штори-панелі

Забудьте про "пилозбірники": чому господині в захваті

На відміну від старих штор зі складними драпуваннями, які роками слугували "пилозбірниками", нові моделі неймовірно практичні. Завдяки гладкій поверхні та прямому крою на них практично не затримується бруд. Крім того, сучасні тканини обробляються антистатичними та пиловідштовхувальними просоченнями

Інші переваги:

Легко чистяться звичайним пилосмоком або вологою тканиною;

Менше забивається бруд у самі механізми та карнизи;

Знімаються та вішаються назад без зайвих зусиль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що обідні столи поступово йдуть у минуле, а на зміну їм з’являються компактніші рішення, що економлять простір і роблять квартиру більш візуально просторою.