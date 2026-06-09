Що додати до яєць, щоб омлет залишався пишним і ніжним після приготування
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Один простий інгредієнт змінить смак страви
Омлет — класика сніданків, яку знають усі. Але майже кожен стикався з моментом, коли пишний, золотистий омлет за секунди перетворюється на плаский млинець на тарілці.
У професійних кулінарів є свій секрет приготування цієї страви. Вони додають до яєць холодну воду.
Чому омлет осідає
Уся справа в структурі яєчного білка. При нагріванні білкові молекули зв'язуються між собою і стискаються, буквально "витискаючи" повітря та вологу назовні. Якщо суміш збита недостатньо або рідина в ній погано розподілена, бульбашки повітря виходять нерівномірними й нестійкими та швидко схлопуються, щойно омлет опиняється поза зоною нагрівання.
Що додати в омлет, щоб він не опадав
Професійні кухарі додають до яєць невелику кількість дуже холодної, а ще краще — крижаної води.
Холодна рідина при контакті з розпеченою сковородою миттєво перетворюється на пару. Ця пара зсередини "піднімає" омлет, створюючи безліч дрібних повітряних бульбашок у білку, що швидко схоплюється. Структура виходить рівномірною та стійкою. Такий омлет не тільки добре піднімається, а й зберігає форму після перекладання на тарілку.
Крім того, солити омлет потрібно лише на самомуприкінці приготування, коли він уже майже готовий. Додана на початку приготування сіль руйнує білкові зв'язки і змушує страву осідати значно швидше.
Важливу роль відіграє вибір сковороди. На дуже великій сковороді яйця розтікаються тонким шаром і пересихають. Омлет краще смажити на сковороді діаметром близько 20-24 см зі скошеними бортиками, з яких страву легко перекладати на тарілку.
Рецепт французького омлету
На кулінарному порталі Allrecipes поділилися рецептом ідеального французького омлету.
Інгредієнти:
- 3 великі свіжі яйця
- ½ чайної ложки холодної (крижаної) води
- ¼ чайної ложки солі (додати наприкінці)
- 2 столові ложки несоленого вершкового масла
- дрібка кайєнського або білого перцю за бажанням
Приготування:
- У мисці змішайте яйця та воду (без солі). Збивайте 1–2 хвилини до повної однорідності. Суміш має стати дуже рідкою і трохи пінитися.
- Розігрійте 1,5 столової ложки масла на антипригарній сковороді на середньо-сильному вогні. Щойно масло розтане і почне шипіти, влийте яєчну суміш.
- Одразу починайте перемішувати круговими рухами лопаткою, одночасно струшуючи сковороду — суміш має залишатися рівною.
- Зменшіть вогонь до мінімуму. Розрівняйте поверхню лопаткою. Коли поверхня стане вологою, але вже не рідкою, знімайте омлет з вогню. Посоліть.
- Починаючи з боку ручки, акуратно згортайте омлет у рулет (близько 3 обертів). Додайте решту масла і підштовхніть його під омлет, поки воно тане.
- Зсуньте омлет до краю сковороди і переверніть на тарілку швом донизу. За бажанням змастіть поверхню невеликим шматочком вершкового масла і посипте перцем.