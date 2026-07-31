Був кумиром українок, але продався Росії: турецькому актору-серцеїду загрожує в’язниця

Актор Керем Бюрсін опинився у справі про відмивання грошей

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Зірка турецьких серіалів, який прославився роллю Серкана Болата в "Постукай у мої двері", опинився в полі зору слідства у справі про можливі махінації навколо турецької благодійної організації Ahbap.

Скандал пов’язаний із фондом, який турецький рок-музикант Халук Левент заснував після руйнівних землетрусів у Туреччині у лютому 2023 року. Організація стала одним із головних центрів збору допомоги постраждалим. Тепер прокуратура перевіряє можливі фінансові порушення: за версією слідства частина коштів могла використовуватися не за призначенням, повідомляє місцеве видання Sabah.

Ім’я Керема Бюрсіна було пов’язане зі справою через його активність після землетрусів. Актор закликав підписників допомагати постраждалим та публікував реквізити Ahbap у соціальних мережах. Тепер правоохоронцям належить з’ясувати, чи знав Бюрсін про можливі незаконні дії та чи мав до них якесь відношення.

Актор розміщував реквізити Ahbap у соцмережах

У рамках розслідування перевіряють й інших відомих артистів. Якщо слідство доведе свідому участь когось із фігурантів у незаконній схемі, їм можуть пред’явити серйозні звинувачення: від тривалого позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Бюрсін любить Росію

Розслідування збіглося з новинами про новий етап кар’єри актора. У липні стало відомо, що Керем Бюрсін зіграє головну роль у російській мелодрамі "Кохання поза розкладом". Зйомки мають розпочатися у жовтні 2026 року, а прем’єра запланована на лютий 2027-го. Подробиці сюжету поки що не розкриваються. Відомо лише, що це історія "про кохання, яке виявляється сильнішим за обставини".

Зв’язок Бюрсіна з російським кіно з’явився не вперше. 2025 року він зіграв головну роль у турецькому ремейку російської комедії "Холоп". Тоді актор активно спілкувався з російськими ЗМІ та розповідав, що намагався зробити фільм зрозумілим саме російській аудиторії. Поки у Туреччині триває розслідування, російський проєкт за участю Бюрсіна готується до зйомок.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року в Туреччині стався найбільший землетрус за останні десятиліття. Внаслідок катастрофи загинуло понад 50 500 осіб, а в Сирії — 8476 осіб.