5 нюансів про компенсації від "Нової пошти", які врятують ваші гроші у разі прильоту по терміналу

"Телеграф" з’ясував алгоритм дії після втрати посилки

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Після того, як російські атаки призвели до знищення тисяч відправлень, багато клієнтів "Нової пошти" стали цікавитися, як і в яких випадках можна розраховувати на компенсацію і що для цього потрібно.

Журналісту "Телеграфа", посилку якого якраз було знищено через російський обстріл, в ексклюзивному коментарі "Нова пошта" детально розповіла, коли компанія розглядає звернення клієнтів, за яких обставин можлива відмова, на яку суму можуть розраховувати відправники і як проходить процедура виплати.

У яких випадках "Нова пошта" розглядає компенсацію

Йдеться, зокрема, про відправлення з частково сплаченою вартістю або оформлені післяплатою.

"Кожне звернення розглядається індивідуально відповідно до законодавства України та правил надання послуг "Нової пошти"", — зазначили в компанії.

Рішення ухвалюється після перевірки обставин конкретної ситуації.

Коли можуть відмовити у виплаті

Є низка випадків, коли компанія може задовольнити звернення клієнта.

У "Новій пошті" зазначили, що відмова можлива лише за умови, передбаченої законодавством або внутрішніми правилами надання послуг.

Зокрема, компенсацію можуть не виплатити, якщо:

немає законних підстав для відшкодування;

клієнт не виконав необхідних умов отримання компенсації;

відсутні підтвердження, необхідні розгляду звернення.

Коли можуть відмовити у виплаті. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Скільки "Нова пошта" поверне, якщо посилку знищила ворожа ракета

Максимальна оголошена цінність для посилок до 30 кг становить 1 млн. грн., для відправлень понад 30 кг – 5 млн. грн. Також для посилок з великою оголошеною цінністю компанія може вимагати документи, що підтверджують вартість.

Нагадаємо, комісія від оголошеної цінності до 500 гривень включена до тарифу та додатково не стягується. Якщо оголошена цінність надіслання понад 500 гривень, комісія становить 0,5% оголошеної цінності. Наприклад, якщо оголошено цінність 5000 гривень, комісія становитиме 25 гривень.

Як повернути кошти

Якщо посилку знищено через ворожу атаку, представники "Нової пошти" зв’язуються з клієнтом і дають йому інструкцію з оформлення звернення на компенсацію. Його можна також самостійно оформити через мобільний додаток, у відділенні або через контакт-центр.

"Після подання звернення на компенсацію та його розгляду кошти виплачуються на реквізити, зазначені клієнтом . Ми прагнемо вирішувати такі питання максимально швидко. Більшість звернень опрацьовується протягом кількох днів після отримання необхідної інформації ", — відповіли "Телеграфу" у НП.

Як повернути гроші. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Чи змінюється процедура компенсації для міжнародних відправлень

Для міжнародних відправлень процедура розгляду звернень та виплати компенсації не відрізняється від застосовуваної для відправлень по Україні. Компанія використовує єдиний алгоритм розгляду звернень незалежно від напрямку доставки, а рішення про компенсацію приймається відповідно до встановлених правил та обставин кожного конкретного випадку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Нова пошта звернулася до українців на фоні посилення атак.