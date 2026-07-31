Найстарша породілля України могла народити двох дітей: гучні деталі в "Розслідуванні з Данилевичем" на SWEET.TV

Після пологів історія набула драматичного продовження

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На SWEET.TV вийшов новий випуск проєкту "Розслідування з Андрієм Данилевичем", присвячений історії Валентини Підвербної — жінки, яка народила доньку у 65 років. Уперше велике інтерв’ю дала Анна-Марія Підвербна, а лікарка Ірина Костюк після 15 років мовчання розповіла подробиці підготовки до вагітності, пологів і перших місяців життя дитини, про які раніше не говорила публічно.

За словами акушерки-гінекологині Ірини Костюк, під час першої зустрічі Валентина не одразу назвала свій справжній вік, а згодом наполягала на повній конфіденційності вагітності. Лікарка стверджує, що майже до сьомого місяця вагітність, на вимогу пацієнтки, приховували. В ході одного з УЗД виявилось, 65-річна жінка може стати матір'ю двійні!

"Вона з’явилась, коли мені дзвонять з УЗД. Люди були в шоці, кажуть: "Іро, це твоя пацієнтка? Підвербна Валентина Григорівна". Я кажу: "Так, моя. А що сталося?" — "У неї два ембріони"", — згадує лікарка.

Один з ембріонів виявився нежиттєздатним, проте інший розвивався успішно. Валентина народила доньку Анну-Марію, проте після пологів історія набула драматичного продовження. Ірині Костюк зателефонували правоохоронці після повідомлень сусідів: дитина кілька днів плакала, а мати нікого не пускала до квартири. Коли лікарка приїхала, вона побачила дитину у стані, який, за її словами, вимагав термінової медичної допомоги.

"Коли я зайшла — я була в шоці. Сморід. Немовля не плакало, воно стогнало і лежало на кухонному столі. Було видно голову і роздутий живіт. Вона вже не ворушилася", — розповідає Ірина Костюк.

Лікарка забрала дівчинку та доправила її до лікарні. Після лікування дитина повернулась додому і більше не потрапляла на очі служби у справах дітей. Аже поки сама не звернулась по допомогу.

"Були у мами спалахи злості. Вона могла накричати на мене, обматюкати. Називала мене косоокою, але забороняла мені лікувати очі. Казала, що мене зглазили, що це порча. А ще вона дуже боялась лікарів. Знаєте, я досі, навіть після її смерті, не можу зрозуміти її. Її логіку, що в неї в голові, я не можу досі зрозуміти. Вона, напевно, боялась за мене дуже сильно. І тому не дозволяла нічого, навіть спілкуватись з іншими дітьми чи виходити кудись", — згадує Анна-Марія, донька найстаршої породіллі.

Але справжній масштаб проблеми став зрозумілий тільки тоді, коли до родини додому прийшли представники служби у справах дітей.

"Дуже запущена була квартира. Мошка літала прямо в очі мені, всюди сміття. Дитині спати ніде було. Я подивилася, що її ліжко — це просто дошки, на яких матрац рваний", — згадує Олена Ятченко, опікунка Анни-Марії.

Після суспільного розголосу та перевірки умов проживання дівчину вилучили з родини, а згодом над нею оформили опіку. У своєму першому великому інтерв’ю вона розповідає про постійний контроль, фізичне насильство, самотність і дитинство без відчуття безпеки.

"Мені хотілося нормальної сім’ї. Повної, нормальної сім’ї", — говорить Анна-Марія.

Чому можливість народити дитину у 65 років не супроводжувалася належною оцінкою майбутніх умов її життя? Хто мав вчасно помітити небезпеку? І де проходить межа між досягненнями репродуктивної медицини та відповідальністю за долю дитини? Відповіді — у новому випуску "Життя та народження сенсації" проєкту "Розслідування з Андрієм Данилевичем" на SWEET.TV.