"Піднімають тост" лише росіяни. Як це правильно сказати українською

Помилка за святковим столом, якої слід уникати, щоб не здатися безграмотним

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Довгий час населення України перебувало під впливом Росії, російської мови та культури, і лише в останні роки багато хто став свідомо відмовлятися від усього російського та заглиблюватися у вивчення власної мови. Однак через схожість мов деякі продовжують допускати грубу кальку з російської, навіть перейшовши на українську.

Зокрема, це стосується конструкції "підняти тост", — за аналогією з російською "поднять тост" здається, що вона звучить правильно, але насправді це не так.

Адже в українській мові тост не "підіймають", а "виголошують", як і будь-які інші промови. Так, правильно говорити — "виголосити тост".

Ось кілька прикладів, як це виглядає у реченні:

Він виголосив другові тост.

Тост можна виголошувати, пропонувати, а не піднімати і не підносити. Піднімають келих, а не тост.

Якщо господар свята з якихось причин не хоче чи не може виголосити тост, перша промова має обов’язково бути на його чи її честь. Виголошувати її повинен хтось із близьких.

Макрон виголосив тост української мовою з нагоди відкриття кафе та ресторанів.

Цей подумки проказаний тост мені так припав до вподоби, що я його виголосив ще кілька разів, аж поки мені не стало по цимбалах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні віталися наші предки у минулому столітті — жодних "привіт" та "здрастє" тоді не говорили.