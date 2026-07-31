Рус

"Піднімають тост" лише росіяни. Як це правильно сказати українською

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
"Піднімають" в Україні келихи, а про тости так казати не можна Новина оновлена 31 липня 2026, 11:17
"Піднімають" в Україні келихи, а про тости так казати не можна. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Помилка за святковим столом, якої слід уникати, щоб не здатися безграмотним

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Довгий час населення України перебувало під впливом Росії, російської мови та культури, і лише в останні роки багато хто став свідомо відмовлятися від усього російського та заглиблюватися у вивчення власної мови. Однак через схожість мов деякі продовжують допускати грубу кальку з російської, навіть перейшовши на українську.

Зокрема, це стосується конструкції "підняти тост", — за аналогією з російською "поднять тост" здається, що вона звучить правильно, але насправді це не так.

Адже в українській мові тост не "підіймають", а "виголошують", як і будь-які інші промови. Так, правильно говорити — "виголосити тост".

Ось кілька прикладів, як це виглядає у реченні:

  • Він виголосив другові тост.
  • Тост можна виголошувати, пропонувати, а не піднімати і не підносити. Піднімають келих, а не тост.
  • Якщо господар свята з якихось причин не хоче чи не може виголосити тост, перша промова має обов’язково бути на його чи її честь. Виголошувати її повинен хтось із близьких.
  • Макрон виголосив тост української мовою з нагоди відкриття кафе та ресторанів.
  • Цей подумки проказаний тост мені так припав до вподоби, що я його виголосив ще кілька разів, аж поки мені не стало по цимбалах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні віталися наші предки у минулому столітті — жодних "привіт" та "здрастє" тоді не говорили.

Теги:
#Українська мова