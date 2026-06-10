Він написав коментар у соцмережі та отримав штраф: як і за що карають в Україні

Свобода слова не повинна порушувати честь іншої людини

В Україні за деякі пости та коментарі у соціальних мережах можна отримати реальне покарання. Автори можуть отримати великий штраф або навіть тюремний строк.

Про це пише "РБК-Україна", посилаючись на юриста Євгена Буліменка. За словами експерта, Конституція України гарантує свободу слова, проте вона закінчується там, де розпочинається порушення честі іншої людини.

За якісь слова в інтернеті можуть покарати:

Звинувачення та наклеп: Наприклад, якщо ви назвали когось "злодієм" або "шахраєм" без доказів. Це тягне за собою цивільний позов та виплату моральної шкоди.

Наприклад, якщо ви назвали когось "злодієм" або "шахраєм" без доказів. Це тягне за собою цивільний позов та моральної шкоди. Фейки про війну, що сіють паніку: Покарання – штраф до 255 грн або виправні роботи (ст. 173-1 КУпАП).

Покарання – штраф до 255 грн або (ст. 173-1 КУпАП). Мова ворожнечі: Образи через національність, расу чи релігію тощо. За це передбачено до 3 років ув’язнення (ст. 161 ККУ).

Образи через національність, расу чи релігію тощо. За це передбачено (ст. 161 ККУ). Погрози фізичною розправою: Залежно від тяжкості автору світить до 2-5 років обмеження волі

У матеріалі наголошується з посиланням на реальні кейси у суді, що реальні виплати моральної шкоди потерпілим можуть обчислюватись десятками тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що встановлення камер відеоспостереження у приватному секторі може закінчитися чималим штрафом.