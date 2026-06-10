Він написав коментар у соцмережі та отримав штраф: як і за що карають в Україні
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Свобода слова не повинна порушувати честь іншої людини
В Україні за деякі пости та коментарі у соціальних мережах можна отримати реальне покарання. Автори можуть отримати великий штраф або навіть тюремний строк.
Про це пише "РБК-Україна", посилаючись на юриста Євгена Буліменка. За словами експерта, Конституція України гарантує свободу слова, проте вона закінчується там, де розпочинається порушення честі іншої людини.
За якісь слова в інтернеті можуть покарати:
- Звинувачення та наклеп: Наприклад, якщо ви назвали когось "злодієм" або "шахраєм" без доказів. Це тягне за собою цивільний позов та виплату моральної шкоди.
- Фейки про війну, що сіють паніку: Покарання – штраф до 255 грн або виправні роботи (ст. 173-1 КУпАП).
- Мова ворожнечі: Образи через національність, расу чи релігію тощо. За це передбачено до 3 років ув’язнення (ст. 161 ККУ).
- Погрози фізичною розправою: Залежно від тяжкості автору світить до 2-5 років обмеження волі
У матеріалі наголошується з посиланням на реальні кейси у суді, що реальні виплати моральної шкоди потерпілим можуть обчислюватись десятками тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що встановлення камер відеоспостереження у приватному секторі може закінчитися чималим штрафом.