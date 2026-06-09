Пішла на фотосесію в маки і отримала штраф в десятки тисяч гривень: за що можуть викликати до суду

Кожен витоптаний метр — це прямі збитки для бізнесу

Влітку 2026 року Україну охопив справжній "маковий ажіотаж". Соцмережі буквально завалені яскравими світлинами на тлі квітучих червоних полів. Проте для багатьох любителів красивого контенту такі розваги закінчуються зовсім не лайками, а серйозними фінансовими та юридичними проблемами.

"Телеграф" розповість, який штраф може бути за таке свавілля на полі. Через неконтрольований наплив охочих зробити унікальний кадр страждають українські фермери. У різних куточках країни люди гектарами витоптують макові посіви.

Хтось заїжджає на авто чи мотоциклах просто в гущавину квітів, інші — влаштовують масштабні пікніки, а дівчата під час фотосесій буквально лягають на рослини, нищачи працю аграріїв.

Чия земля і чий мак

Головна помилка багатьох відпочивальників — думка про те, що ці поля є "дикими" та нічиїми. Насправді макові поля (або навіть окремі ділянки) завжди мають свого господаря, і їхній статус залежить від конкретної локації. Земля може перебувати у приватній власності агрофірм, бути в оренді або належати до земель державної чи комунальної власності.

Більше того, у більшості випадків це не самосійні дикорослі галявини. Аграрії реально інвестують великі кошти, купують ліцензійне насіння, офіційно оформлюють дозволи, садять і вирощують мак у промислових чи кондитерських цілях. Тому кожен витоптаний метр — це прямі збитки для бізнесу.

Скільки доведеться заплатити, якщо "попастися"

Якщо власник поля чи правоохоронці зафіксують факт псування посівів, порушникам загрожує суворе покарання. Сума штрафу залежить від масштабів шкоди та кваліфікації дій:

Адміністративна відповідальність (Пошкодження посівів): Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за умисне знищення або пошкодження чужого майна (зокрема, посівів сільськогосподарських культур) передбачено штрафи. Окрім самого штрафу, правопорушника змусять відшкодувати повну матеріальну вартість знищеного врожаю. Якщо фотосесія проводилася з реквізитом, машинами чи мотоциклами, які викатали сотки землі, сума збитків може сягати від кількох тисяч до десятків тисяч гривень .

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за умисне знищення або пошкодження чужого майна (зокрема, посівів сільськогосподарських культур) передбачено штрафи. Окрім самого штрафу, правопорушника змусять відшкодувати повну матеріальну вартість знищеного врожаю. Якщо фотосесія проводилася з реквізитом, машинами чи мотоциклами, які викатали сотки землі, сума збитків може сягати . Кримінальна відповідальність (Цивільні позови та значні збитки): Якщо група людей (або блогери заради хайпу) завдала агрофірмі збитків у великих розмірах, справа може перерости у кримінальну площину за статтею про умисне пошкодження майна. У такому разі судовими позовами з порушників можуть стягнути сотні тисяч гривень для покриття втраченого прибутку фермера.

Якщо група людей (або блогери заради хайпу) завдала агрофірмі збитків у великих розмірах, справа може перерости у кримінальну площину за статтею про умисне пошкодження майна. У такому разі судовими позовами з порушників можуть стягнути для покриття втраченого прибутку фермера. Нюанси законодавства про мак: В Україні вирощування маку суворо регламентується. Якщо цивільні особи вирішать не просто пофотографуватися, а ще й "насмикати" букет додому, це може бути трактовано як незаконне збирання або розкрадання. Залежно від обсягів та призначення рослин (навіть якщо це суто кондитерський мак), за незаконні маніпуляції з маковими культурами передбачені штрафи до кількох сотень тисяч гривень або навіть обмеження волі.

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