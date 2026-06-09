Вона пліткувала у дворі й отримала штраф: коли можуть покарати за чутки

Умовою є навмисність дій

Плітки у дворі можуть вдарити по гаманцю. У деяких випадках в Україні за довгий язик можна отримати штраф.

Про це пише "РБК-Україна", посилаючись на адвоката Євгена Буліменка. За його словами, йдеться про ситуації, коли людина поширює неправдиві чутки, які можуть спричинити паніку серед населення або порушення громадського порядку. Такі дії можуть кваліфікувати як порушення статті 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Йдеться, зокрема, про адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 170 до 255 гривень.

"У даному випадку умовою адміністративної відповідальності особи є вчинення нею активних умисних дій, які полягають у поширюванні неправдивих чуток, а також усвідомлення такою особою, що такі дії можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку", — пояснив юрист.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що встановлення камер відеоспостереження у приватному секторі може закінчитися чималим штрафом.