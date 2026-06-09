Повісив ліхтар та камеру у дворі та отримав штраф. У якому випадку це порушення закону

Може загрожувати навіть позбавлення волі

Встановлення камер відеоспостереження у приватному секторі може закінчитись чималим штрафом. Однак лише за умови, що суд визнає порушення недоторканості життя сусідів.

Про це свідчить справа № 285/5832/24 від 29 травня 2026 року про встановлення камери відеоспостереження, ліхтаря та дотримання правил добросусідства. На засіданні стало відомо, що позивач вимагав зобов’язати власницю сусідньої ділянки демонтувати пристрої відеоспостереження та ліхтар.

За його словами, вони були скеровані на будинок, що порушувало недоторканність його життя. Однак суд не визнав провини сусідки та не зобов'язав її виконати вимоги позивача. Причиною став брак доказів, адже сусід не змін документально підтвердити свої слова.

Таким чином колегія суддів погодилась із висновками судів попередніх інстанцій що відеонагляд встановлено відповідачкою виключно з метою створення безпечних умов проживання і цим права сусідів не порушуються, у приватне життя громадян вона не втручається.

Яке покарання можна отримати за камери відеоспостереження та ліхтарі

У приватному секторі незаконним вважається використання камер та ліхтарів, коли воно порушує недоторканість сусід. За ст. 182 ККУ це порушення передбачає штраф від 8500 до 17 000 грн, а також відшкодування моральної школи. Але це стосується лише тих випадків, коли порушення було доведено та визнано судом.

В іншому разі, як у випадку на Житомирщині, суд не може накласти штраф.

Окрім того, незаконно відеозйомка передбачає конфіскацію обладнання або обмеження волі до 3 років, якщо камери порушують недоторканність приватного життя, а ліхтарі сліплять сусідів чи водіїв, або якщо обладнання є прихованим.

Який штраф за камеру відеоспостереження чи ліхтар. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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