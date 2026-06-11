Один несподіваний інгредієнт робить полуницю солодшою — і це не цукор: перевірте чи ви це знали

Багато людей звично додають цукор або вершки, щоб зробити полуницю солодшою та насиченішою на смак.

Однак, за словами фахівців із харчування та кулінарії, існує менш очевидний спосіб підкреслити природну солодкість ягоди — використання чорного перцю. Про це йдеться на порталі "express".

Полуниця є одним із найпопулярніших літніх фруктів, який часто вживають у свіжому вигляді або як частину десертів. Попри природну солодкість, її смак може здаватися недостатньо виразним залежно від сорту та ступеня стиглості.

Експерти зазначають, що додавання невеликої кількості свіжомеленого чорного перцю здатне змінити сприйняття смаку ягоди. Це пояснюється наявністю в перці природної сполуки піперину, яка впливає на смакові рецептори та посилює відчуття солодкого.

У результаті полуниця може здаватися більш насиченою та ароматною, при цьому без додавання цукру чи інших підсолоджувачів. Водночас легка гострота перцю створює смаковий контраст, який підкреслює фруктові ноти.

Фахівці також відзначають, що така комбінація вже використовується у сучасній гастрономії. Полуницю часто поєднують не лише з перцем, а й із бальзамічним оцтом або базиліком, які допомагають розкрити її смак у новий спосіб.

Один із простих варіантів подачі передбачає нарізану полуницю з додаванням кількох крапель бальзамічного оцту та дрібки свіжомеленого чорного перцю. Після короткого настоювання ягоди виділяють сік, а смаки поєднуються між собою.

Таку полуницю можна подавати як самостійну страву або використовувати як доповнення до морозива, тістечок чи чізкейків. Вона також добре поєднується з солоними продуктами, зокрема козячим сиром і салатами.

Популярність подібних поєднань зростає серед кулінарних ентузіастів і в соціальних мережах, де користувачі діляться власними варіаціями рецептів із використанням незвичних інгредієнтів.