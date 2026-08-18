Як в Ізраїлі: в Україні пропонують будувати бункер у кожній новій квартирі

Захищені приміщення допоможуть зберегти життя

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Через загрозу ракетних балістичних ударів у мешканців багатоповерхівок є лічені секунди на пошук укриття, що робить спуск у захищені бомбосховища фізично неможливим для дітей, людей похилого віку та маломобільних громадян. Олександр Литовченко пропонує забезпечити можливість укриття безпосередньо в квартирі або на поверсі, щоб людина могла дістатися захищеного простору за лічені секунди.

Відповідна петиція №41/010668-26 з’явилась на сайті Кабміну. Її автор пропонує зобов’язати забудовників будувати висотні житлові будинки із захищеними кімнатами у кожній квартирі або на кожному поверсі.

Вигадувати все з нуля необов’язково, адже достатньо запозичити досвід Ізраїлю, де давно будівельники повинні облаштовувати захищені кімнати (Мамад).

Довідка: Мамад — це стандартна захищена кімната у квартирі, спроєктована за ізраїльськими нормами цивільної оборони. Вона є обов’язковим елементом усіх нових будівель в Ізраїлі та служить для укриття людей від ракетних обстрілів, уламків та хімічних загроз. Також є варіант поверхового захищеного приміщення (Мамак), який встановлюється у будинках, де не в кожній квартирі є безпечна кімната. Цю систему впровадили в Ізраїлі у 1992–1993 роках після Першої війни у Перській затоці.

Як виглядає Мамад

Основні деталі петиції

Новий будівельний стандарт: зобов’язати забудовників проєктувати захищені кімнати в кожній квартирі або створювати сертифіковані зони проти осколків на кожному поверсі новобудов.

зобов’язати забудовників проєктувати захищені кімнати в кожній квартирі або створювати сертифіковані зони проти осколків на кожному поверсі новобудов. Суворі нормативи: затвердити вимоги до міцності залізобетонних стін, захисних дверей, вентиляції та скла з металевими віконницями.

затвердити вимоги до міцності залізобетонних стін, захисних дверей, вентиляції та скла з металевими віконницями. Заборона здавання без захисту: блокувати введення нових будинків в експлуатацію без окремої сертифікації таких приміщень.

блокувати введення нових будинків в експлуатацію без окремої сертифікації таких приміщень. Підтримка старого фонду: розробити державну програму співфінансування для модернізації наявних багатоповерхівок (зміцнення сходового майданчика та встановлення захисних вікон).

Як підтримати ініціативу

Збір підписів розпочався 17 серпня 2026 року. Щоб документ офіційно розглянув Кабінет Міністрів України, він має зібрати 25 тисяч підписів. Станом на момент публікації матеріалу звернення підтримали 2 особи. До кінця голосування залишився 91 день. Додамо, що створити електронну петицію на урядовому порталі має право кожен громадянин України, викладені в тексті ініціативи висловлюють виключно особисту позицію самого автора. Навіть за умови успішного набору необхідних 25 тисяч підписів такі звернення мають для представників влади суто рекомендаційний характер і далеко не завжди трансформуються у реальні нормативно-правові акти.

Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює Україну ракетами. У вівторок, 18 серпня, РФ завдала удару по селищу Печеніги Харківської області. Відомо про десятьох загиблих.