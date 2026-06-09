Цих дітей не пустять у школу та садочок. Що чекає батьків за новим законопроєктом

Закон набирає чинності з наступного для після підписання

В Україні можуть не пускати дітей без обов'язкових щеплень до школи. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко виступала ініціатором відповідного законопроєкту.

Як зазначено в проєкті №15286 Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", в Україні хочуть оновити правила захисту населення від інфекційних хвороб. Йдеться не тільки про школи, а й формування календаря щеплення та перелік обов'язкових вакцинацій.

Основна мета законопроєкту — регулювання запобіганню поширення інфекційних хвороб у закладах освіти, дитячих закладах тощо. Пропонується зарахувати дітей до таких закладів лише за наявності медичної довідки або витягу з медичної картки, виданого закладом охорони здоров’я, де дитина перебуває під наглядом.

Цей документ має підтвердити не тільки стан здоров'я дитини, а й проведення щеплень відповідно до календаря вакцинації. Єдина дозволена умова не вакцинуватись — наявність медичних протипоказань, які задокументовані та підтвердженні.

Згідно з законопроєктом, діти, які не отримали профілактичних щеплень за чинним календарем, не можуть відвідувати заклади освіти та дитячі заклади оздоровлення і відпочинку. Винятки можливі, коли щеплення не було проведено або проведено з порушенням строків через наявність тимчасових чи постійних медичних протипоказань. Однак тоді лише за умови благополучної епідемічної ситуації комісія лікарів може допустити дитину до занять.

Зміни прийому дітей. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Важливі нюанси нового законопроєкту

У документі не описано альтернативних форм навчання для дітей, які не щеплені жодною вакциною через відмову батьків. Але чітко прописано "без вакцинації відвідувати заклади освіти заборонено". Можливо після розгляду Комісії чи першого читання буде внесено правки.

Не регламентовано й те, що буде з дітьми, які вже навчаються, не маючи усіх потрібних чи кількох вакцин.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Але вводиться в дію через дев’ять місяців після того, як набере чинності.

Зауважимо, що наразі це лише законопроєкт, який проходить початкові етапи законотворчості, тобто його кінцеві положення можуть змінюватись. Вони будуть чинними тільки тоді, коли Верховна Рада прийме проєкт та проголосує за нього, після цього документ має підписати президент України.

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