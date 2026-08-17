Чорне море розжарилося за літо: яку погодну аномалію це принесе Україні восени

Осінь буде теплою, але не без "сюрпризів"

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Осінь, ймовірно, буде відзначена теплою погодою на півдні України. За літо Чорне море накопичило аномальний об'єм тепла, що впливатиме на осінню погоду в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях протягом всього сезону.

Супутники проєкту NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources) фіксують високі показники температури поверхневого шару води. Це дає змогу прогнозувати теплу осінь у південній частині України.

Тепло, накопичене Чорним морем, спрацює як гігантський обігрівач. В результаті, у прибережних районах заморозків не очікується практично до грудня.

При цьому погода приготувала інші "сюрпризи" жителям прибережної зони. Протягом усього вересня і жовтня висока ймовірність локальних сильних злив і гроз через різку різницю у температурі між повітрям, що остигає з півночі та теплим морем.

Якою була середня температура в Україні у 2025 році. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Дощі замість снігопадів? Яким буде листопад в Україні

До слова, останній місяць осені, який зазвичай приносить в Україну перший сніг та ожеледицю, цього року може пройти за іншим сценарієм. У листопаді в Україні збережеться аномально тепле температурне тло через переважання південних та південно-західних повітряних мас.

Арктичний холод не зможе пробитися в українські широти, тож глибоких мінусових температур не очікується. Натомість більшу частину місяця може зберігатися відносно м’яка погода, характерна для затяжної осені.

Як розповідав "Телеграф", синоптики дали несподіваний прогноз на прийдешню зиму. Чого чекати українцям — тривалих періодів лютих морозів, чи суцільної сльоти з частими відлигами.