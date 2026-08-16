Не тільки кнопкові телефони та платівки: молодь повертає в моду ще одну розвагу з минулого

Походи в кіно знову набирають популярності

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Слідом за кнопковими телефонами та дідусевими годинниками і платівками сучасна молодь змінює вподобання і у перегляді кінофільмів. Останнім часом помічено, що молоді люди починають частіше відвідувати кінотеатри.

Про це пише The Economist. Зазначається, що це може бути "постковідним" ефектом.

Здавалося, що пік популярності кінотеатрів припадав на 1990 — 2000 роки. Після чого почався стрімкий розвиток технологій. У всіх з'явився інтернет, плазмові телевізори, стрімінгові платформи тощо. Внаслідок цього популярність відвідання кінотеатрів почала падати. До того ж пандемія коронавірусу також внесла свій негативний вклад в цей процес — кінотеатри стали закриватися.

Але часи знову змінюються і у нового покоління раптом повернулася мода ходити у кінотеатри. І не просто "іноді ходити", а відвідувати їх на регулярній основі. Це і стало однією з головних причин, чому світовий прокат оживає.

Цього року 5 фільмів уже зібрали понад 1 млрд доларів США у світі, ще 3 — понад 500 млн доларів. Водночас загальні продажі квитків досі нижчі за допандемійні, але аналітики розраховують на 35 млрд доларів світового бокс-офісу у 2026 році. Що на 7% більше, ніж у 2025 році.

Також зазначається, що у США майже 90% молодого покоління ходили в кіно у 2025 році — це більше, ніж будь-яке інше покоління. В середньому вони сходили 7 разів за рік, проти 6.1 у покоління міленіалів і 5.7 у бебі-бумерів.

Молодь в кінотеатрі. Фото ілюстративне

І це не лише Голлівудська продукція. У Саудівській Аравії дві третини глядачів молодші за 34 роки, у Вʼєтнамі — до 90%. Letterbox уже має 30 млн користувачів, майже утричі більше, ніж у 2023 році.

Таким чином, молодь не те що не втекла з кінотеатрів в телефон. Вона принесла телефон з собою у кінотеатр і зробила з походу цілу подію.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні День молоді та чому дата змінилася.