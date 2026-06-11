Зеленский впервые назвал своего любимого украинского артиста: "Только Вакарчуку не говорите" (видео)

Президент "подколол" лидера группы "Океан Эльзы"

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими музыкальными предпочтениями и рассказал, какую современную отечественную музыку слушает в свободное время.

Об этом глава государства заявил во время презентации первых результатов государственной инициативы "Тисячовесна", предусматривающей конкурс культурных проектов, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос журналиста из зала о любимых украинских группах, Зеленский открыто признался в симпатии к творчеству одного из самых известных коллективов страны. "Для меня "Океан Эльзы" — это "Аэросмит". Я люблю "Океан Эльзы", честно. Только не говорите Вакарчуку", — пошутил президент.

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Глава государства пояснил, что сознательно назвал именно эту легендарную команду, чтобы не вызвать ревность у представителей новой музыкальной сцены. По его словам, в Украине сейчас огромное количество талантливых исполнителей, которых не хочется обходить вниманием.

"У нас очень много разных талантливых музыкантов. Я называю Вакарчука, потому что никто не обидится, что я назвал Вакарчука", — подчеркнул Зеленский.

Кстати, раньше "Телеграф" писал, кто из наших артистов мог бы стать президентом Украины. Топ-список от искусственного интеллекта возглавил именно Святослав Вакарчук.