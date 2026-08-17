Чому в магазинах "АТБ" різний асортимент: працівник розкрив справжню причину

Обмежений вибір має практичне пояснення

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В різних магазинах "АТБ" може бути різний асортимент. Проте це залежить не від попиту у конкретному супермаркеті, як логічно припустити.

Про те, чому у різних точках мережі може бути різний товар, у соцмережі Threads розповів чоловік, який назвався керівником одного з магазинів "АТБ". За його словами, це залежить не від попиту, а від формату та розміру супермаркету.

"На тому ж і будується цінова політика, не надто великий асортимент, але нижчі ціни на ходові товари. Питання не в попиті саме в цьому магазині, а в кількості покупців. Якщо їх стає більше, то доцільно розширювати асортимент", — пояснив співробітник "АТБ".

Чому акційні товари "АТБ" можуть бути відсутні на полицях

Акції "АТБ" дуже популярні серед покупців, люди слідкують за ними та часто приходять за конкретною акційною пропозицією. Однак знижка може бути, а товар — ні, замість нього часто можна побачити напис "товар в дорозі". Одна з причин в тому, що акційні товари можуть великими партіями скуповувати підприємці.

Як писав "Телеграф", продавець у магазині назвала звичку покупців, яка дратує найбільше. Дівчина працює з графіком 7:00 — 23:00 і зізнається, що найбільше її виводять із себе відвідувачі, які з’являються на порозі рівно о 23:00.