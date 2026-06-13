Прощавай, білий плінтус: цей тренд 2026 року візуально збільшить вашу кімнату

Таке рішення найкраще розкриває свій потенціал у мінімалістичних, сучасних або скандинавських інтер'єрах

У 2026 році на зміну звичній класиці приходять нові архітектурні рішення. Популярні протягом багатьох років білі накладні плінтуси поступово втрачають свою актуальність в елегантних і сучасних оселях. Їм на зміну приходить витончена архітектурна альтернатива — приховані плінтуси.

Як зазначає іспанське видання OKDiario, у сучасному дизайні все більший акцент робиться на мінімалізм, візуальну чистоту простору та максимізацію корисного об'єму кімнат. Традиційні накладні елементи, попри свою практичність, створюють чітку горизонтальну межу, яка візуально "ріже" стіну, зменшує висоту стелі та обмежує можливості розташування меблів.

Чому прихований плінтус стає головним трендом

Прихований плінтус монтується безпосередньо в стіну (врівень із гіпсокартоном чи штукатуркою), завдяки чому створюється ідеально плоска поверхня. Ця технологія забезпечує низку вагомих переваг:

Ефект простору та висоти: стіни здаються вищими, а кімнати — значно більшими й світлішими завдяки відсутності зайвих виступаючих ліній. Приміщення набуває відчуття бездоганного порядку.

стіни здаються вищими, а кімнати — значно більшими й світлішими завдяки відсутності зайвих виступаючих ліній. Приміщення набуває відчуття бездоганного порядку. Ергономічність: оскільки плінтус не виступає вперед, меблі (шафи, дивани, комоди) можна присувати впритул до стіни. Це усуває неестетичні зазори, де зазвичай накопичується пил.

оскільки плінтус не виступає вперед, меблі (шафи, дивани, комоди) можна присувати впритул до стіни. Це усуває неестетичні зазори, де зазвичай накопичується пил. Гігієнічність: на верхній грані такого плінтуса не збирається бруд, що суттєво полегшує процес прибирання.

Приховані плінтуси у квартирі

Особливості впровадження рішення

Дизайнери підкреслюють, що перехід на приховані системи вимагає ретельного підходу:

Раннє планування: інтеграцію профілю необхідно закладати ще на початкових етапах ремонту чи будівництва під час чорнової обробки стін.

інтеграцію профілю необхідно закладати ще на початкових етапах ремонту чи будівництва під час чорнової обробки стін. Матеріали: найчастіше для таких конструкцій використовують алюміній через його високу міцність, довговічність та стійкість до пошкоджень, хоча існують і якісні варіанти з ПВХ.

Таке рішення найкраще розкриває свій потенціал у мінімалістичних, сучасних або скандинавських інтер'єрах, проте його можна вдало інтегрувати навіть у класичний дизайн. Експерти радять поєднувати приховані плінтуси із суцільним покриттям підлоги (без видимих швів і порогів), нейтральними кольорами та гладкими стінами — це дозволить досягти максимального ефекту безмежного та гармонійного простору.

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