"Зачиніть вікна та не користуйтесь кондиціонерами": де найгірше повітря у Києві після обстрілу (карта)

Дим сам по собі негативно впливає на здоров'я людей

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Після нічного російського балістичного обстрілу в Києві спалахнули пожежі та було помітне задимлення. Лікарі радять жителям міста закрити вікна та тимчасово не користуватись кондиціонерами.

Про це повідомляють в одній із соцмереж. Варто зазначити, що системи моніторингу якості повітря не фіксують надмірного забруднення в місті.

Що кажуть лікарі?

Сімейна лікарка Віталіна Олещенко наголосила, що дим від пожеж має негативний вплив на здоров'я людей. Особливо, для тих, хто хворіє на астму та хронічну обструктивну хворобу.

"Діти, які мають хронічні хвороби також зараз перебувають в зоні небезпеки. Вони потребують уваги, для того, щоб вберегти їхні дихальні шляхи", — зазначила лікарка.

Яка якість повітря у столиці?

Варто зауважити, що, попри ранкове задимлення, за даними системи моніторингу якості повітря Saveecobot, станом на 12:00, забрудненість повітря в Києві залишається в межах норми по всій території міста.

Мапа якості повітря в Києві

Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Київ станом на 12:00, 1 серпня 2026 року дорівнює 32 – це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей.

Індекс якості повітря в Києві

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вигадали цинічне виправдання обстрілу житлових будинків в Києві в ніч на 1 серпня.