Один із найефективніших командирів: хто такий Ігор Оболєнський, що пережив замах

Що відомо про Героя України

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На командира 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" Ігоря Оболєнського скоїли замах. Нападника та його спільника затримали, наразі правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Говорив із командиром "Хартії" Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про нападника

За даними "Української правди", нападником виявився чоловік, якого, за версією слідства, завербували російські спецслужби. Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела, він підійшов до Ігоря Оболєнського зі спини та намагався здійснити постріл, однак зброя не спрацювала.

За інформацією УП, російські куратори видавали себе за співробітників Служби безпеки України та переконували чоловіка, що командир "Хартії" нібито є "зрадником".

Щоб посилити цю легенду, вони надіслали виконавцю згенероване за допомогою штучного інтелекту фейкове зображення, на якому Оболєнський нібито позує на тлі Кремля у футболці з російською символікою.

Хто такий Ігор Оболєнський

Ігор "Корнет" Оболєнський — полковник Національної гвардії України, командир 2-го корпусу НГУ "Хартія". Він має понад десять років бойового досвіду: воював ще у 2014 році, командував підрозділами Нацгвардії, а після початку повномасштабного вторгнення долучився до створення "Хартії".

За час служби Оболєнський пройшов шлях від офіцера артилерійського підрозділу до командира корпусу. У 2026 році йому присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Ігор Оболєнський отримує нагороду. Фото: nv.ua

Як починався бойовий шлях Оболєнського

Ігор Оболєнський здобув військову освіту у Військовому інституті ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Після початку російської агресії у 2014 році він повернувся до бойової служби.

Він воював у складі артилерійського підрозділу Збройних сил України, а згодом служив у спецпідрозділі Національної гвардії "Омега". Брав участь у боях за Слов’янськ і Краматорськ.

У 2015 році Оболєнський очолив 1-й батальйон 4-ї бригади оперативного призначення НГУ. Пізніше став заступником командира цієї бригади.

Ігор Оболєнський Фото: censor.net

Повернення у військо та "Хартія"

У 2019 році Оболєнський залишив військову службу та перейшов у цивільний сектор. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся до війська.

У 2022 році він долучився до створення добровольчого підрозділу "Хартія" у Харкові. Згодом цей підрозділ увійшов до складу Національної гвардії України та став 13-ю бригадою оперативного призначення.

У березні 2023 року Оболєнського призначили командиром бригади. У 2025 році він очолив 2-й корпус НГУ "Хартія".

Ігор Оболєнський. Фото Богдан Кутепов

Нагороди

За службу Ігор Оболєнський отримав низку державних відзнак:

звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (15 липня 2026 року);

орден Богдана Хмельницького II ступеня (2025);

орден Богдана Хмельницького III ступеня (2024);

орден "За мужність" III ступеня (2022)

Раніше "Телеграф" розповідав, хто такий генерал Драпатий, який очолив ЗСУ.