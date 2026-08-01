Один з найдорожчих в Одесі: що відомо про ЖК, по якому вдарив дрон, і скільки там коштує житло (відео)

Безпілотник пікірував просто в багатоповерхівку

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Російські війська під час чергової атаки по Одесі вдарили по житловій багатоповерхівці ЖК Kadorr City. Внаслідок влучання є постраждалі у важкому стані.

Що відомо про наслідки атаки, чому експерти говорять про цілеспрямований удар по житловому будинку та скільки зараз коштують квартири у ЖК Kadorr City — розповідає "Телеграф".

Що відомо про удар по житловому комплексу

Про влучання у житлову багатоповерхівку ЖК Kadorr City повідомили місцеві ЗМІ. Згодом інформацію про постраждалих підтвердив начальник Одеської міської військової адміністрації.

"Внаслідок влучання у житловий будинок в Одесі постраждав 18-річний хлопець. Його госпіталізували та надають необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Пізніше голова Одеської ОВА Сергій Лисак уточнив інформацію про постраждалих. За його словами, внаслідок атаки госпіталізували двох людей — 18 та 28 років. 18-річного хлопця після влучання врятували з 16-го поверху пошкодженої багатоповерхівки

"На цю хвилину відомо про 2 постраждалих. Це молоді чоловіки 18 і 28 років відповідно. Вони госпіталізовані у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу", — повідомив голова Одеської ОВА Сергій Лисак.

Багатоповерхівка в яку вдарив дрон. Фото: Одеська МВА

Також в адміністрації зазначили, що на місці працюють усі оперативні та комунальні служби. Для мешканців будинку розгорнули штаб, де надають необхідну допомогу.

Чому говорять про цілеспрямований удар

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що траєкторія польоту безпілотника свідчить про його ручне наведення на житлову багатоповерхівку.

"Це не робота ППО. Це не робота РЕБ. Це чітке пікірування з ручним керуванням на вибір цілі. Мета – житловий будинок", — заявив Олександр Коваленко.

За словами експерта, дрон-камікадзе перебував на ручному управлінні, а оператор свідомо спрямував його у житловий комплекс. Водночас офіційних висновків слідства щодо механізму наведення безпілотника на момент публікації ще не оприлюднено.

Скільки коштують квартири у ЖК Kadorr City

ЖК Kadorr City залишається одним із найбільших сучасних житлових комплексів Одеси. На первинному ринку вартість житла тут залежить від площі, будинку та етапу будівництва.

ЖК Kadorr City в Одесі. Фото: lun.ua

Орієнтовні ціни наразі становлять:

1-кімнатні квартири (35–43 м²) — від 2,7 млн грн, або приблизно 69–75 тис. доларів;

2-кімнатні квартири (58–69 м²) — від 4,3 млн грн, або близько 95–98 тис. доларів;

3-кімнатні квартири (70+ м²) — від 5,2 млн грн.

Ціни на житло в ЖК Kadorr City. Інфографіка: ШІ/"Телеграф"

На вторинному ринку можна знайти дешевші пропозиції:

1-кімнатні без ремонту — від 2,2–2,5 млн грн;

1-кімнатні з ремонтом — переважно 3,3–3,8 млн грн і дорожче.

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