Холодильник - ворог: досвідчений пекар дав пораду, як зберегти хліб свіжим кілька днів

Ці прості хитрощі не займають багато часу

Багато людей помічають, що хліб уже через один-два дні стає черствим і втрачає смак. Через це часто виникає питання, як правильно його зберігати вдома.

Поширена думка, що холодильник допомагає довше зберегти хліб свіжим, виявляється хибною. Фахівці пояснюють, що такий спосіб зберігання навпаки прискорює його черствіння, як написали в "podravski".

Де насправді краще зберігати хліб

Пекарі радять тримати хліб при кімнатній температурі в сухому та добре провітрюваному місці, подалі від сонця і джерел тепла. Найкраще для цього підходить хлібниця, яка забезпечує баланс між доступом повітря та захистом від пересихання.

Також можна використовувати паперовий пакет — він допомагає зберегти скоринку більш хрусткою. Натомість поліетиленові пакети довше утримують м’якість, але можуть сприяти появі зайвої вологи та плісняви.

Чому холодильник псує хліб

Експерти пояснюють, що в холодильнику хліб швидше черствіє через процес, під час якого крохмаль змінює свою структуру. У результаті продукт стає жорстким і сухим значно швидше, ніж при звичайному зберіганні.

Найкращий варіант для тривалого зберігання

Якщо хліб не планується з’їсти протягом кількох днів, його краще заморозити. Для зручності радять заздалегідь нарізати його на скибки, щоб розморожувати лише потрібну кількість.

Після розморожування хліб зберігає смак і текстуру, особливо якщо його трохи підігріти в духовці або залишити при кімнатній температурі.

Фахівці також наголошують: хліб потрібно повністю охолодити перед зберіганням. Якщо запакувати його теплим, зайва волога може прискорити появу плісняви

Різні види хліба — різна свіжість

Те, як швидко хліб черствіє, також залежить від його виду. Наприклад, хліб на заквасці зберігається довше завдяки природній кислотності, тоді як білий хліб черствіє швидше, ніж цільнозерновий або житній.

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