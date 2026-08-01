Мовчання про війну та інтерв'ю РФ. Де зараз і чим займається зірка "Каламбуру" Юрій Стицьковський

Актор мешкає в Україні

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Юрій Стицьковський був одним із творців культового гумористичного журналу "Каламбур", як і Вадим Набоков, який наприкінці 1990-х дивилися мільйони глядачів. Саме він став ведучим, режисером, сценаристом і одним із головних акторів проєкту. Однак після гучного успіху артист майже зник із медійного простору.

Стицьковський народився 19 серпня 1962 року в Одесі. До комік-трупи "Маски" він приєднався у 1990-х, а вже через кілька років разом із колегами створив гумористичний журнал "Каламбур", який виходив з 1996 до 2001 року.

У "Каламбурі" Стицьковський не лише писав сценарії та керував зйомками, а й сам виходив у кадр. Глядачі пам'ятають його як ведучого програми, а також за ролями у популярних рубриках "Круте піке", "Бар Каламбур" і "Залізний капут". Крім того, він перевтілювався у різних персонажів — від байкера й кухаря до офіцерів та інших комедійних героїв.

Олексій Агоп'ян і Юрій Стицьковський

Після закриття "Каламбуру" Стицьковський залишився працювати на телебаченні. Він продюсував і режисував гумористичні проєкти, серед яких "Комедійний квартет", "Комедійний коктейль", а також сатиричну програму "Пупсня".

Каламбур. Фото: wikipedia

Де зараз Юрій Стицьковський

Після початку повномасштабного вторгнення Юрій Стицьковський не робив публічних заяв щодо війни. Проте він продовжує жити в Одесі разом із родиною.

Як виглядає зараз Юрій Стицьковський

Деякі кроки режисера викликали неоднозначну реакцію. У 2022 році він завершував монтаж стрічки, у якій були задіяні російські актори. За словами Стицьковського в інтерв'ю молдовським медіа, працювати над фільмом доводилося під звуки повітряних тривог і вибухів. Він також зазначав, що реалізувати всі творчі задуми завадила "загальна обстановка", не уточнивши, що саме мав на увазі.

Юрій Стицьковський зараз. Фото: скріншот з мережі

Ще більше запитань виникло у 2024 році, коли Стицьковський поспілкувався з російським пропагандистським виданням NEWS.ru. У коментарі він висловив співчуття з приводу смерті російського актора Олександра Симонця, з яким свого часу працював над серіалом "Дружна сімейка", та згадав їхню багаторічну співпрацю.

Наприкінці 2024 року режисер також записав новорічне відеозвернення для прихильників "Каламбуру". Ролик був російською мовою і присвячений виключно привітанню глядачів. Теми війни чи подій в Україні у зверненні він не порушував.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легендарний "Каламбур" доїть російську аудиторію. Мова може йти про десятки мільйонів.