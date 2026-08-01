Забудьте про варку у воді: ось як шеф-кухарі готують найсмачнішу кукурудзу

Кукурудзу потрібно готувати дбайливо, а не "піддавати тортурам"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На перший погляд, приготувати качан кукурудзи простіше простого — очистити, зварити та з’їсти. Однак, за словами професійних кухарів, багато хто з нас робить одну й ту саму помилку.

Враховуючи цей важливий нюанс, allrecipes попросив шеф-кухарів поділитися подробицями про найкращий спосіб приготування кукурудзи.

До речі, найгірше, що можна зробити з кукурудзою, за словами шеф-кухарів, це кинути її в киплячу воду.

Головний мінус варіння:

Тривале кип’ятіння виварює смак у воду, через що зерна стають прісними, менш солодкими, а їхня текстура набуває тьмяного і "гумового" відтінку.

Якщо ви все ж таки зважилися варити кукурудзу, то варто знати:

Якщо ви вибрали саме цей спосіб, кулінарний автор Діна Делеаса Гонсар радить додати у воду пачку солоного вершкового масла для покращення смаку.

радить додати у воду пачку солоного вершкового масла для покращення смаку. Час варіння не повинен перевищувати 8 хвилин, інакше кукурудза перетвориться на кашу.

Чому варити кукурудзу — ненайкраща ідея/Інфографіка ШІ

Діна Делеаса Гонсар/instagram.com/dishitgirldina

Найкращий спосіб приготування кукурудзи

На думку шеф-кухарів, ідеальний спосіб приготувати кукурудзу в качанах — це використовувати гриль, тому що сухий жар карамелізує природні цукри, створюючи неповторний смак з ароматом диму.

Головні переваги гриля:

Жар надає зернам складну текстуру, апетитну скоринку та насолоду, яку неможливо отримати при звичайній варці.

Страва відрізняється універсальністю: качани можна готувати з лушпинням (для ефекту тушкування на пару) або без них (для отримання підрум’янених зерен з бульбашками).

Щоб приготувати кукурудзу на грилі як професіонал, використовуйте качани з яскраво-зеленим листям та соковитими, молочними зернами.

Секрети підготовки від професіоналів:

З лушпинням: Зніміть тільки зовнішнє листя, очистіть від волокон, залиште внутрішнє лушпиння як парогенератор і замочіть качани в холодній воді на 15 хвилин, після чого злегка змастіть їх маслом або розтопленим вершковим маслом і посоліть.

Зніміть тільки зовнішнє листя, очистіть від волокон, залиште внутрішнє лушпиння як парогенератор і замочіть качани в холодній воді на 15 хвилин, після чого злегка змастіть їх маслом або розтопленим вершковим маслом і посоліть. Без лушпиння: Розігрійте качани в мікрохвильовій печі близько 1,5 хвилин на високій потужності. Лушпиння і волокна повинні легко відокремитися, після чого змастіть їх маслом або розтопленим вершковим маслом і посоліть.

Технологія та подача:

Готуйте на середньо-сильному вогні (близько 220 °C): очищену кукурудзу — 6-8 хвилин з перевертанням кожні 2 хвилини, а в лушпинні — 12-15 хвилин (початки можна обертати в алюмінієву фольгу для захисту від пересмаження).

Гарячі качани подають із вершковим маслом, сіллю, соком лайма або лимона, а також з доповненнями на кшталт чилі, кінзи або сиру котіха (мексиканський твердий сир).

Як приготувати ідеальну кукурудзу/Інфографіка ШІ

Кукурудза, приготовлена на грилі, — одна з найбільших насолод у житті. Жар карамелізує натуральні цукри кукурудзи, і ця насолода в поєднанні з димом і піджаристою скоринкою гриля — це смак літа, який неможливо відтворити жодним іншим способом. Ерін Кларк, розробник рецептів з Мілуокі (США)

Ерін Кларк/Фото: wellplated

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко ідеально почистити кукурудзу. Цим лайфхаком користуються американські домогосподарки.