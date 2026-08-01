Забудьте про варку у воді: ось як шеф-кухарі готують найсмачнішу кукурудзу
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Кукурудзу потрібно готувати дбайливо, а не "піддавати тортурам"
На перший погляд, приготувати качан кукурудзи простіше простого — очистити, зварити та з’їсти. Однак, за словами професійних кухарів, багато хто з нас робить одну й ту саму помилку.
Враховуючи цей важливий нюанс, allrecipes попросив шеф-кухарів поділитися подробицями про найкращий спосіб приготування кукурудзи.
До речі, найгірше, що можна зробити з кукурудзою, за словами шеф-кухарів, це кинути її в киплячу воду.
Головний мінус варіння:
- Тривале кип’ятіння виварює смак у воду, через що зерна стають прісними, менш солодкими, а їхня текстура набуває тьмяного і "гумового" відтінку.
Якщо ви все ж таки зважилися варити кукурудзу, то варто знати:
- Якщо ви вибрали саме цей спосіб, кулінарний автор Діна Делеаса Гонсар радить додати у воду пачку солоного вершкового масла для покращення смаку.
- Час варіння не повинен перевищувати 8 хвилин, інакше кукурудза перетвориться на кашу.
Найкращий спосіб приготування кукурудзи
На думку шеф-кухарів, ідеальний спосіб приготувати кукурудзу в качанах — це використовувати гриль, тому що сухий жар карамелізує природні цукри, створюючи неповторний смак з ароматом диму.
Головні переваги гриля:
- Жар надає зернам складну текстуру, апетитну скоринку та насолоду, яку неможливо отримати при звичайній варці.
- Страва відрізняється універсальністю: качани можна готувати з лушпинням (для ефекту тушкування на пару) або без них (для отримання підрум’янених зерен з бульбашками).
Щоб приготувати кукурудзу на грилі як професіонал, використовуйте качани з яскраво-зеленим листям та соковитими, молочними зернами.
Секрети підготовки від професіоналів:
- З лушпинням: Зніміть тільки зовнішнє листя, очистіть від волокон, залиште внутрішнє лушпиння як парогенератор і замочіть качани в холодній воді на 15 хвилин, після чого злегка змастіть їх маслом або розтопленим вершковим маслом і посоліть.
- Без лушпиння: Розігрійте качани в мікрохвильовій печі близько 1,5 хвилин на високій потужності. Лушпиння і волокна повинні легко відокремитися, після чого змастіть їх маслом або розтопленим вершковим маслом і посоліть.
Технологія та подача:
- Готуйте на середньо-сильному вогні (близько 220 °C): очищену кукурудзу — 6-8 хвилин з перевертанням кожні 2 хвилини, а в лушпинні — 12-15 хвилин (початки можна обертати в алюмінієву фольгу для захисту від пересмаження).
- Гарячі качани подають із вершковим маслом, сіллю, соком лайма або лимона, а також з доповненнями на кшталт чилі, кінзи або сиру котіха (мексиканський твердий сир).
Кукурудза, приготовлена на грилі, — одна з найбільших насолод у житті. Жар карамелізує натуральні цукри кукурудзи, і ця насолода в поєднанні з димом і піджаристою скоринкою гриля — це смак літа, який неможливо відтворити жодним іншим способом.
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