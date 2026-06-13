Холодильник – враг: опытный пекарь дал совет, как сохранить хлеб свежим несколько дней

Эти простые хитрости не занимают много времени

Многие замечают, что хлеб уже через один-два дня черствеет и теряет вкус. Из-за этого часто возникает вопрос, как правильно хранить его дома.

Распространенное мнение, что холодильник помогает дольше сохранить хлеб свежим, оказывается ошибочным. Специалисты объясняют, что такой способ хранения, напротив, ускоряет его черствение, как написали в "podravski".

Где на самом деле лучше хранить хлеб

Пекари советуют хранить хлеб при комнатной температуре в сухом и хорошо проветриваемом месте, вдали от солнца и источников тепла. Лучше всего для этого подходит хлебница, которая обеспечивает баланс между доступом воздуха и защитой от пересыхания.

Также можно использовать бумажный пакет — он помогает сохранить корочку более хрустящей. Зато полиэтиленовые пакеты дольше сохраняют мягкость, но могут способствовать появлению лишней влаги и плесени.

Почему холодильник портит хлеб

Эксперты объясняют, что в холодильнике хлеб быстрее черствеет из-за процесса, в ходе которого крахмал меняет свою структуру. В результате продукт становится жестким и сухим значительно быстрее, чем при обычном хранении.

Лучший вариант для длительного хранения

Если хлеб не планируется съесть несколько дней, его лучше заморозить. Для удобства советуют заранее нарезать его на ломтики, чтобы размораживать только нужное количество.

После размораживания хлеб сохраняет вкус и текстуру, особенно если его подогреть немного в духовке или оставить при комнатной температуре.

Специалисты также отмечают: хлеб нужно полностью охладить перед хранением. Если упаковать его теплым, лишняя влага может ускорить появление плесени.

Разные виды хлеба – разная свежесть

То, как быстро хлеб черствеет, также зависит от его вида. Например, хлеб на закваске сохраняется дольше благодаря природной кислотности, тогда как белый хлеб черствеет быстрее, чем цельнозерновой или ржаной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить пюре ресторанного уровня дома.