Зірка футболу Ерлінг Голанд розбурхав тисячі українців у Threads одним фото

Знімок норвежця став шалено популярним серед українців

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Українські користувачі мережі масово коментують фото відомого форварда "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії з футболу Ерлінга Голанда. Знімок був опублікований на популярному норвезькому пабліку, проте завірусився в Україні.

Річ у тім, що спільнота threads Norway Founder | Fjords & Road Trip просто привіталася з підписниками, проте українці побачили в цьому щось інше. Про це повідомляє "Телеграф".

Адмін групи разом зі знімком норвежця опублікував англомовне привітання "Hi" (привіт), проте українці побачили тут слово з рідної мови, що означає заперечення. У результаті наші земляки засипали цю гілку жартами та мемами. Один з іноземних користувачів пожартував, що українці набігли на цю тему начебто Ерлінг став гравцем "Динамо" Київ.

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Нагадаємо, Голанд став справжньою зіркою ЧС-2026 з футболу. Норвежець на своєму дебютному Мундіалі забив 7 голів, а його команда дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Англії (1:2). Відзначились і норвезькі фанати — їхній бойовий клич став головною особливістю цього чемпіонату світу. На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026.