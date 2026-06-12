П’яний наглядач та мобілізовані з інвалідністю: навколо великого ТЦК розгорівся скандал

17 з 28 осіб заявили про можливе порушення їхніх прав

У Тернопільському ТЦК утримують людей з психічними розладами та інвалідністю. Лише після втручання команди омбудсмана було звільнено 5 осіб, яких виключили з військового обліку.

Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, про випадки незаконної мобілізації стало відомо завдяки зверненням рідних та самих мобілізованих.

Під час візиту до Тернопільського ТЦК команда омбудсмана побачила та задокументувала кілька речей, які є неприпустимими. Йдеться не тільки про мобілізацію осіб, які не підлягають службі, а й про те, що наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму.

Окрім того, з 28 осіб, які перебували в ТЦК, 17 письмово звернулися до омбудсмана зі скаргами на можливі порушення їхніх прав. Як розповів Лубінець, з 5 осіб, які не підлягались мобілізації, був чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами, а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько пів року.

"Реформа мобілізації потрібна була вже вчора", — наголосив омбудсман.

Чоловіки, яких незаконно мобілізували

Мобілізований з психічним розладом розстріляв військових

У липні 2025 на території навчального центру на Чернігівщині 27-річний Богдан Кошель розстріляв двох військових та здійснив замах на життя третього. Як чоловік розповів "Суспільному", причиною його дій стала злість через те, що Кошеля в центрі називали "ФСБшником". Адже після початку повномасштабної війни він хотів виїхати до Росії, бо не хотів служити.

Богдан Кошель. Фото: Суспільне

Кошелю це не вдалось, його мобілізували, а у війську вважали завербованим росіянами. Чоловік розповів, що спочатку планував застрелитись, але згодом вирішив зробити інакше.

На засіданні суду у справі мобілізованого стало відомо, що він отримував соціальну допомогу як людина з інвалідністю третьої групи з дитинства. Причину інвалідності офіційно не розголошували, але ймовірніше йдеться про психічний розлад. Втім Кошеля засудили до пожиттєвого ув'язнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навколо лікарні в Києві, де лікують поранених військових та не тільки, спалахнув скандал через смерть бійця.