Огірки завалять урожаєм! 3 копійчані бабусині засоби від гіркоти і для бурхливого зростання

Плоди зростатимуть як на дріжджах — потрібно лише правильно їх полити та удобрити

Червень — найбільш огірковий час. У теплицях збирають урожай, а у відкритому ґрунті огіркові грядки розкидають свої батоги, активно готуючись до плодоношення. В обох випадках є сенс підгодувати огірки, щоб вони не гірчили та росли як на дріжджах.

Розраховуєте отримати багатий урожай огірків, і цих чарівних зелених плодів має вистачити на велику родину з урахуванням квашення, соління, маринування, консервування на всю зиму? Як це зробити, адже багато городників нарікають на те, що огірки занадто швидко починають жовтіти і припиняють плодоношення? Є кілька нескладних таємниць.

Секрет 1: Гіркота огірків обумовлена стресом, який отримує рослина через перепад температури, через спеку, через посуху, через брак основних мікроелементів. Щоб не допустити цього стресу і гарантувати врожай, слід поливати регулярно теплою водою і з додаванням комплексного добрива типу простої нітроамофоски.

Секрет 2: Огірок такий товариш, який потребує регулярного поливу та постійного рівня вологості. Варто тільки забути про нього, змусити повною мірою відчути спеку і посуху, все — огірок ніби отримує сигнал, що настав час завершувати всю цю важку справу, він нікому не потрібен, можна клеїти ласти. Чим уважніше будете до нього ставитися, тим довше він плодоноситиме.

Секрет 3: Чим поливати огірки у червні, у момент активного росту рослин? Обійдемося без хімії і згадаємо три чудові і доступні способи від наших бабусь: деревна зола, трав’яні настої та дріжджі.

Деревна зола 1 склянка на відро води, настоювати добу, цю суміш потім беруть по літру на відро води та поливають рослини.

1 склянка на відро води, настоювати добу, цю суміш потім беруть по літру на відро води та поливають рослини. Трав’яні настої : бур’яни без коріння заливаються водою (1\3 частина будь-якої ємності) і залишаються бродити на тиждень. Потім по літру на відро води і в полив.

: бур’яни без коріння заливаються водою (1\3 частина будь-якої ємності) і залишаються бродити на тиждень. Потім по літру на відро води і в полив. Дріжджі: 30г сухих дріжджів розчинити у 10 літрах води, додати 100 г цукру. Через 5-6 годин можна використовувати аналогічним способом (по 1 л суміші на відро води).

Додамо ще один секрет: у жодному разі не можна удобрювати огірки будь-яким свіжим гноєм . Це добриво здатне обпалити ніжне коріння рослини.

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