Колись тут вирувало життя: яким був і яким став кінотеатр "Іскра" в Миколаєві
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вже багато років будівля руйнується
У Миколаєві був кінотеатр, який добре знали жителі одразу двох мікрорайонів Ліски та Намив. Майже пів століття тому він збирав повні зали, потім порожнішав, відроджувався і знову закривався. Зараз будівля руйнується, а її доля, як і раніше, не вирішена.
У Facebook-спільноті " Наш Миколаїв " опублікували старі знімки будівлі та нагадали, якою "Іскра" була раніше.
Кінотеатр відкрився влітку 1976 року на місці, де робітники традиційно збиралися на першотравневі гуляння — так звану "маївку". "Іскра" задумувалася як центр дозвілля переважно для жителів двох районів — Ліски та Намив, забудова якого в ті роки йшла повним ходом.
Це був другий широкоформатний кінотеатр у Миколаєві. Кінозал вміщував 600 місць. Місцеві жителі регулярно ходили на прем'єри аж до початку перебудови. Але вже за десять років після відкриття "Іскра" спорожніла і закрилася.
Будівля простояла покинутою до 1996 року, коли її зайняло релігійне об'єднання "Відродження". Великий зал пристосували під богослужіння, а якийсь час під одним дахом одночасно існували релігійний центр, пункт відеопрокату та пекарня. У 2002 році об'єднання з'їхало.
Новий етап в історії "Іскри" розпочався у 2004 році, коли кінотеатр перейшов під управління компанії "Кіносвіт". Будівлю капітально відремонтували зовні та всередині. Фасад оновили у сріблясто-синіх тонах, з'явилися тоновані панорамні вікна та вивіска з Чарлі Чапліном. Зал розширили до 800 місць, встановили м'які крісла та натягнули великий екран. Кіномани знову потягнулися до "Іскри" з усього міста.
Але далеко не всі містяни були готові їхати через увесь Миколаїв заради сеансу кіно. До того ж у 2007 році в центрі Миколаєва відкрилися нові кінозали. "Іскра" не витримала конкуренції, і кінотеатр закрився знову.
Після закриття будівлю ще якийсь час намагалися використати молодіжні колективи для репетицій, у фойє стояли тенісні столи. До 2012 року компанія "Кіномир" оплачувала охорону об’єкту. Однак у короткий період, коли будівлю передавали на баланс області і вона залишилася без охорони, зсередини винесли все, що становило цінність, решта була зруйнована.
За наступні роки зовнішній вигляд кінотеатру сильно змінився. Навесні 2026 року обрушилася частина зовнішнього козирка вздовж фасаду. Будівля продовжує руйнуватися.
Будівля, яка колись виглядала сучасно і привабливо, поступово перетворилася на покинутий об’єкт, і сьогодні важко повірити, що тут колись вирувало життя.