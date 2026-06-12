Колись тут вирувало життя: яким був і яким став кінотеатр "Іскра" в Миколаєві

Вже багато років будівля руйнується

У Миколаєві був кінотеатр, який добре знали жителі одразу двох мікрорайонів Ліски та Намив. Майже пів століття тому він збирав повні зали, потім порожнішав, відроджувався і знову закривався. Зараз будівля руйнується, а її доля, як і раніше, не вирішена.

У Facebook-спільноті " Наш Миколаїв " опублікували старі знімки будівлі та нагадали, якою "Іскра" була раніше.

Кінотеатр відкрився влітку 1976 року на місці, де робітники традиційно збиралися на першотравневі гуляння — так звану "маївку". "Іскра" задумувалася як центр дозвілля переважно для жителів двох районів — Ліски та Намив, забудова якого в ті роки йшла повним ходом.

"Іскру" відкрили влітку 1976 року. Фото Facebook.com/OurNiko.mk

Це був другий широкоформатний кінотеатр у Миколаєві. Кінозал вміщував 600 місць. Місцеві жителі регулярно ходили на прем'єри аж до початку перебудови. Але вже за десять років після відкриття "Іскра" спорожніла і закрилася.

Будівля простояла покинутою до 1996 року, коли її зайняло релігійне об'єднання "Відродження". Великий зал пристосували під богослужіння, а якийсь час під одним дахом одночасно існували релігійний центр, пункт відеопрокату та пекарня. У 2002 році об'єднання з'їхало.

Новий етап в історії "Іскри" розпочався у 2004 році, коли кінотеатр перейшов під управління компанії "Кіносвіт". Будівлю капітально відремонтували зовні та всередині. Фасад оновили у сріблясто-синіх тонах, з'явилися тоновані панорамні вікна та вивіска з Чарлі Чапліном. Зал розширили до 800 місць, встановили м'які крісла та натягнули великий екран. Кіномани знову потягнулися до "Іскри" з усього міста.

На початку 2000-х "Іскру" відреставрували

Але далеко не всі містяни були готові їхати через увесь Миколаїв заради сеансу кіно. До того ж у 2007 році в центрі Миколаєва відкрилися нові кінозали. "Іскра" не витримала конкуренції, і кінотеатр закрився знову.

Після закриття будівлю ще якийсь час намагалися використати молодіжні колективи для репетицій, у фойє стояли тенісні столи. До 2012 року компанія "Кіномир" оплачувала охорону об’єкту. Однак у короткий період, коли будівлю передавали на баланс області і вона залишилася без охорони, зсередини винесли все, що становило цінність, решта була зруйнована.

Розбите обладнання кінотеатру. Фото: novosti-n

За наступні роки зовнішній вигляд кінотеатру сильно змінився. Навесні 2026 року обрушилася частина зовнішнього козирка вздовж фасаду. Будівля продовжує руйнуватися.

Будівля колишнього кінотеатру "Іскра" у Миколаєві. Фото Facebook.com/OurNiko.mk

Будівля, яка колись виглядала сучасно і привабливо, поступово перетворилася на покинутий об’єкт, і сьогодні важко повірити, що тут колись вирувало життя.