Когда-то здесь кипела жизнь: каким был и каким стал кинотеатр "Искра" в Николаеве
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Уже много лет здание разрушается
В Николаеве был кинотеатр, который хорошо знали жители сразу двух микрорайонов Лески и Намыв. Почти полвека назад он собирал полные залы, потом пустел, возрождался и снова закрывался. Сейчас здание разрушается, а его судьба по-прежнему не решена.
В Facebook-сообществе "Наш Николаев" опубликовали старые снимки здания и напомнили, какой "Искра" была раньше.
Кинотеатр открылся летом 1976 года на месте, где рабочие традиционно собирались на первомайские гуляния — так называемую "маёвку". "Искра" задумывалась как центр досуга преимущественно для жителей двух районов — Лески и Намыв, застройка которого в те годы шла полным ходом.
Это был второй широкоформатный кинотеатр в Николаеве. Кинозал вмещал 600 мест. Местные жители регулярно ходили на премьеры вплоть до начала перестройки. Но уже через десять лет после открытия "Искра" опустела и закрылась.
Здание простояло заброшенным до 1996 года, когда его заняло религиозное объединение "Возрождение". Большой зал приспособили под богослужения, а какое-то время под одной крышей одновременно существовали религиозный центр, пункт видеопроката и пекарня. В 2002 году объединение съехало.
Новый этап в истории "Искры" начался в 2004 году, когда кинотеатр перешёл под управление компании "Киномир". Здание капитально отремонтировали снаружи и внутри. Фасад обновили в серебристо-синих тонах, появились тонированные панорамные окна и вывеска с Чарли Чаплином. Зал расширили до 800 мест, установили мягкие кресла и натянули большой экран. Киноманы снова потянулись в "Искру" со всего города.
Но далеко не все горожане были готовы ехать через весь Николаев ради сеанса кино. К тому же в 2007 году в центре Николаева открылись новые кинозалы. "Искра" не выдержала конкуренции, и кинотеатр закрылся снова.
После закрытия здание ещё какое-то время пытались использовать молодёжные коллективы для репетиций, в фойе стояли теннисные столы. До 2012 года компания "Киномир" оплачивала охрану объекта. Однако в короткий период, когда здание передавали на баланс области и оно осталось без охраны, изнутри вынесли всё, что представляло ценность, остальное было разрушено.
За последующие годы внешний вид кинотеатра сильно изменился. Весной 2026 года обрушилась часть внешнего козырька вдоль фасада. Здание продолжает разрушаться.
Здание, которое когда-то выглядело современно и привлекательно, постепенно превратилось в заброшенный объект, и сегодня трудно поверить, что здесь когда-то кипела жизнь.