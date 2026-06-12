Когда-то здесь кипела жизнь: каким был и каким стал кинотеатр "Искра" в Николаеве

Уже много лет здание разрушается

В Николаеве был кинотеатр, который хорошо знали жители сразу двух микрорайонов Лески и Намыв. Почти полвека назад он собирал полные залы, потом пустел, возрождался и снова закрывался. Сейчас здание разрушается, а его судьба по-прежнему не решена.

В Facebook-сообществе "Наш Николаев" опубликовали старые снимки здания и напомнили, какой "Искра" была раньше.

Кинотеатр открылся летом 1976 года на месте, где рабочие традиционно собирались на первомайские гуляния — так называемую "маёвку". "Искра" задумывалась как центр досуга преимущественно для жителей двух районов — Лески и Намыв, застройка которого в те годы шла полным ходом.

"Искру" открыли летом 1976 года. Фото Facebook.com/OurNiko.mk

Это был второй широкоформатный кинотеатр в Николаеве. Кинозал вмещал 600 мест. Местные жители регулярно ходили на премьеры вплоть до начала перестройки. Но уже через десять лет после открытия "Искра" опустела и закрылась.

Здание простояло заброшенным до 1996 года, когда его заняло религиозное объединение "Возрождение". Большой зал приспособили под богослужения, а какое-то время под одной крышей одновременно существовали религиозный центр, пункт видеопроката и пекарня. В 2002 году объединение съехало.

Новый этап в истории "Искры" начался в 2004 году, когда кинотеатр перешёл под управление компании "Киномир". Здание капитально отремонтировали снаружи и внутри. Фасад обновили в серебристо-синих тонах, появились тонированные панорамные окна и вывеска с Чарли Чаплином. Зал расширили до 800 мест, установили мягкие кресла и натянули большой экран. Киноманы снова потянулись в "Искру" со всего города.

В начале 2000-х "Искру" отреставрировали

Но далеко не все горожане были готовы ехать через весь Николаев ради сеанса кино. К тому же в 2007 году в центре Николаева открылись новые кинозалы. "Искра" не выдержала конкуренции, и кинотеатр закрылся снова.

После закрытия здание ещё какое-то время пытались использовать молодёжные коллективы для репетиций, в фойе стояли теннисные столы. До 2012 года компания "Киномир" оплачивала охрану объекта. Однако в короткий период, когда здание передавали на баланс области и оно осталось без охраны, изнутри вынесли всё, что представляло ценность, остальное было разрушено.

Разбитое оборудование кинотеатра. Фото: novosti-n

За последующие годы внешний вид кинотеатра сильно изменился. Весной 2026 года обрушилась часть внешнего козырька вдоль фасада. Здание продолжает разрушаться.

Здание бывшего кинотеатра "Искра" в Николаеве. Фото Facebook.com/OurNiko.mk

Здание, которое когда-то выглядело современно и привлекательно, постепенно превратилось в заброшенный объект, и сегодня трудно поверить, что здесь когда-то кипела жизнь.