Листівки на Горіховий Спас 2025 і найкращі привітання своїми словами, СМС

Не забудьте привітати зі святом 16 серпня близьких людей

У серпні відзначається безліч церковних свят, які мають особливе значення для християн. Серед них — Третій Спас 2025, який святкується цієї суботи, 16 серпня, і відомий як Горіховий або Хлібний Спас. Цього дня церква відзначає подію 944 року — перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа з Едесси до Константинополя.

У цей час наші пращури розпочинали збирання горіхів. На честь Хлібного Спасу господині пекли хліб із щойно розмеленого борошна, готували пироги і додавали до страв свіжі горіхи з медом, щоб порадувати рідних та друзів.

"Телеграф" підготував найкрасивіші листівки для привітань близьких людей. Порадуйте їх не лише яскравими картинками, а й короткими привітаннями у прозі для СМС.

Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай у таке тепле та світле свято збудуться усі ваші мрії та бажання. Вірте в добро і позитив, даруйте оточуючим щастя і робіть цей світ кращим!

Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай це свято принесе силу і міцну, як горіх, віру у вашу родину. Нехай у вашому домі панують добробут і мир. Бажаю здоров’я, благодіянь, чистоти душі та радості серця.

Друзі, вітаю з Горіховим Спасом! Нехай ваш дім завжди буде рясним, сім’я згуртованою та люблячою, а добробут надійним та міцним. Здоров’я, удачі та добра!

З Третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній та ангели бережуть тебе від бід та негараздів! Нехай попереду буде багато довгих та щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок та порозуміння!

Тішить нас серпень своїми дарами, ось і Горіховий Спас поспів! Нехай цей день буде наповнений щедрістю, магією, теплом! Бажаю багатих запасів, кохання, везіння та щастя!

