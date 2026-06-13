Секретна зброя для боротьби із затхлістю. Як наповнити шафу приємним натуральним ароматом

Іноземці поділилися небанальним лайфхаком

Часом у шафі з постільною білизною "оселяється" несвіжий запах. Позбутися його, а також наповнити шафу дорогим ароматом допоможе кедрова тирса.

Про те, як позбутися неприємного запаху у шафі розповідає сайт Нome livinghand book. Через мінімальну циркуляцію повітря у шафі може встановитися "аромат" затхлості.

Свіжовипрана постіль та рушники, полежавши у шафі якийсь час можуть набувати неприємного запаху. Перше, що треба зробити, якщо в шафі погано пахне, — слідкувати за тим, щоб вся білизна, яку ви туди кладете, була добре висушена. Недосушені простирадла чи підковдри лише посилюють неприємний запах.

Час від часу провітрюйте шафу та слідкуйте, щоб білизна не лежала надто щільно. Вона має "дихати" — дуже щільні стоси швидко починають пахнути затхлістю.

Кава як поглинач неприємних запахів

Мелена кава — чудово поглинає неприємні запахи та надає шафі тонкого кавового аромату. Просто насипте її у маленькі мішечки та розкладіть у шафі. Також можна розмістити у шафі активоване вугілля, воно теж нейтралізує запахи.

Секретна зброя проти затхлості у шафі — кедрова тирса

Деревина кедра не лише є природним нейтралізатором запахів, але й наповнить шафу вишуканим деревним ароматом хвойного лісу. Кілька столових ложок кедрової тріски треба покласти у мішечок, або чисту шкарпетку та розмістити такі саше у шафі.

Кедрова тирса. Фото: prom.ua

Кедр має дезінфекційні та бактерицидні властивості. Тирсу з нього навіть додають у подушки для кращого сну.

Кедрову тирсу можна купити — мішок коштує від 306 гривень. В ньому три кілограми тирси, цього вистачить дуже надовго. Мішечки чи навіть вази з тирсою можна також використовувати для усунення неприємних запахів у кімнаті, ванній.

Кедрову тирсу можна купити. Фото: скріншот

Раніше "Телеграф" розповідав про простий спосіб наповнити дім вишуканим ароматом без хімії. Забудете про неприємні запахи.