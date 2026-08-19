Силовики обшукали обізнану фінмонщицю "Сенс Банку", яка може здати всю схему відмивання коштів на заставу Галущенка

Слідство отримає значну перевагу від роботи з таким свідком

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Сьогодні, 19 серпня, НАБУ обшукало керівницю одного з ключових підрозділів державного "Сенс Банку" в межах справи з відмивання грошей для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка, повідомили джерела "Телеграфу".

Йдеться про начальницю департаменту фінансового та валютного моніторингу банку "Сенс Банку" Людмилу Снігур.

У банківській спільноті майже не сумніваються, що вона стане ключовим свідком у резонансній справі НАБУ та САП щодо незаконного контролю над державним "Сенс Банком" і його грошовими потоками із низкою зловживань, в тому числі з відмивання коштів. Тобто фінустанову контролював не акціонер (Міністерство фінансів) і призначена ним наглядова рада, згідно з чинним законодавством, а заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яку сьогодні звільнили з ОП, та інші особи, про яких писав "Телеграф".

У будь-якому банку керівник департаменту фінмоніторингу — найобізнаніша особа. Через неї проходять чи не всі істотні фінансові проводки, без її участі не виділяється жоден корпоративний кредит і не укладається жодна значна угода. Скрізь має бути її погодження та підпис. Такі фахівці більше занурені в поточну роботу банку, аніж найвищі керівники та знають про такі деталі, в які не поринають інші фінансисти. Це не тільки дані про самих партнерів/клієнтів банків, але й про їх власників/партнерів, а ще й про їхніх партнерів і до найменших деталей.

Отримати такого свідка та схилити його до співпраці зі слідством — найперше завдання для кожного слідчого, прокурора. Такий фінансист допомагає розмотати клубок і забрати максимум фактів, причому з усіма доказами. Тому саме таких фахівців намагаються обшукати найпершими, що, як кажуть, джерела, й відбулось.

Дозвіл на обшук було отримано ще минулого вівторка, 11 серпня. Суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський видав ухвалу на домашній обшук у начальниці департаменту фінансового та валютного моніторингу банку "Сенс Банку" Людмили Снігур. Провадження №1-кс/991/10222/26.

В документі, який опинився у розпорядженні "Телеграфу", зазначається, що були встановлені факти неодноразового спілкування заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої, яку сьогодні було звільнено з ОП та навіть затримано, із Максимом Микитасем, а також із пов’язаними з Микитасем кількома особами — Валентина Єлізарова і Микити Тарковського — із топ-менеджментом державного "Сенсу":

головою правління "Сенс Банку" Олексієм Ступаком;

ексголовою наглядової ради "Сенс Банку" Миколою Гладищенком;

згаданою начальницею департаменту фінансового та валютного моніторингу банку "Сенс Банку" Людмилою Снігур.

Прямі обов’язки Людмили Снігур: здійснення фінансового моніторингу, тобто виявлення підозрілих фінансових операцій і повна їх зупинка з одночасним повідомленням в Нацбанк і Держфінмоніторинг. Після чого Держфінмоніторинг мав би проаналізувати факти (можливо, зібрати додаткову інформацію) та проінформувати відповідні правоохоронні органи. А силовики — відкрити відповідне кримінальне провадження та притягнути до відповідальності всіх залучених до відмивання грошей осіб.

Однак все сталося навпаки. В НАБУ стверджують, що замість всього цього Снігур покривала схему, сприяла відмиванню готівкових коштів невідомого походження на заставу Германа Галущенка. Задля чого були залучені конвертаційний центр і кілька банків і "Сенс" теж. Разом із "Сенс Банком" у схемі брали участь ще ПУМБ Ріната Ахметова та "Ідея Банк" Сергія Тігіпка.

"Детектив указує, що в органу досудового розслідування існує достатньо підстав вважати про існування фактичних обставин, що свідчать, що вказані грошові кошти, за рахунок яких вносила застава за Галущенка, були набуті злочинним шляхом, а які ініціювали та здійснювали вищевказані грошові перекази, знали та/або повинні знати, що вказані грошові кошти були набуті злочинним шляхом, і здійснювали фінансові операції спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великому розмірі, що становить собою склад кваліфікованого за ч.3. ст. 209 КК України", — йдеться у рішенні суду.

Особливо великим розміром в Україні вважається сума понад 18 млн грн, а ця стаття передбачає відповідність із позбавленням волі від 8 до 12 років з обов’язковою конфіскацією майна.

Задля отримання більшої інформації, ВАКС надав детективам право на обшук з місцем проживання Людмили Снігур у Києві по вул. Князя Романа Мстиславовича (колишня Генерала Жмаченка), у квартирі її матері, де мешкає банкірка. Суд дозволив відшуковувати там записники/блокноти, техніку/електроніку, мобільні телефони, документи по 6 компаніях, що проходять у справі: