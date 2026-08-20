Задіяли навіть структури Ахметова і Тігіпка: усі подробиці схеми порятунку ексміністра Галущенка та деталі спецоперації "Форест Гамп"

Гроші на внесення застави привозили готівкою, а потім вже оперативно легалізували

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Указ про звільнення заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої поки що став проміжним публічним фіналом масштабної спецоперації НАБУ та САП під кодовою назвою "Форест Гамп". Проте головна сенсація кримінального провадження криється навіть не в кадрових рішеннях Банкової, а в тому, хто саме стояв за цією історією і чиї структури зрештою виявилися до неї причетними. У розпорядженні журналістів наразі опинився повний текст ухвали Вищого антикорупційного суду від 11 серпня 2026 року (справа № 991/10222/26).

Матеріали суду, що стосуються кримінального провадження № 52026000000000092, які розписують головну фабулу справи, свідчать, що Мудра не була самостійним гравцем, а виконувала прямі директиви вищого керівництва держави, яке організувало збір та легалізацію 150 мільйонів гривень для судової застави ексміністру енергетики Герману Галущенку.

До речі назву "Форест Гамп" операція отримала не просто так – один із фігурантів нових "плівок НАБУ" у перші секунди запису зазначає: "У нас "Спасение рядового Райана", правильно? Ну только недоумок може записать на своих детей, б**ть, ворование денег и оплату еще их учебы. Потому "Форест Гамп".

Як встановили детективи НАБУ, "невстановлені особи з Офісу Президента України", які мали прямі повноваження керувати заступницею керівника ОП, спустили Ірині Мудрій два стратегічні завдання:

Використовуючи свій досвід у банківському секторі, повністю взяти під контроль державний АТ "Сенс Банк", щоб заблокувати його контроль з боку інших владних структур. Терміново мобілізувати фінансові резерви для викупу з-під варти колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка. Нагадаємо, суд призначив йому заставу у 200 мільйонів гривень, яку згодом зменшили до 150 мільйонів.

Логістика Банкової: кеш у мішках та картонних коробках

Отримавши наказ згори, Мудра залучила як головного виконавця скандального екснардепа-забудовника Максима Микитася. Слідство зафіксувало фантасмагоричну для європейської держави картину: з 22 по 24 червня 2026 року куратори з Офісу Президента щоденно завозили поспіхом готівкові кошти в мішках та картонних коробках до офісного приміщення ПрАТ "Метробуд" на бульварі Вацлава Гавела, 4 у Києві. Тут гроші приймали довірені особи Микитася: його кум і партнер Валентин Єлізаров та юрист родини Микита Тарковський.

Прокрутка через конвертцентр та фіктивні фірми

Завданням Єлізарова та Тарковського було терміново легалізувати ці мішки з грошима. За пособництва бізнес-партнера Микитася — Віталія Астіона (скандальний дніпровський бізнесмен та ексдепутат облради, засновник "Dnipro Agro Group", якого неодноразово пов'язували з резонансними кримінальними провадженнями щодо ухилення від сплати податків та масштабного агрорейдерства, — ред.) — вони залучили потужний конвертаційний центр. Базовим транзитним хабом обрали ТОВ "Гіран Констракт", яке поспіхом відкрило рахунок у "Сенс Банку", а номінальним директором фірми виступала теща Тарковського — Олена Сідун.

Процес легалізації 150 мільйонів розбили на три паралельні потоки:

72,089 мільйонів гривень — кеш із мішків передали представникам конвертцентру. Гроші зайшли на рахунок ТОВ "Гіран Констракт" безготівково через 137 фіктивних платіжних операцій від 68 підставних фірм та ФОПів (нібито за товари та послуги). Слід зазначити, що для цієї прокрутки фігуранти задіяли рахунки в АТ "ПУМБ", який, як відомо, належить олігарху Рінату Ахметову. 40 мільйонів гривень — перерахувало підконтрольне Астіону ТОВ "Востоктранслогістіка" під виглядом "поворотної фінансової допомоги". 40 мільйонів гривень — надійшло від ТОВ "Компанія "Командор" (структура Микитася) як оплата за вигадані будматеріали через фіктивні договори, які підписала пенсіонерка Сідун.

Розпорошення застави та вимкнений фінмоніторинг

Коли сотні мільйонів акумулювалися на рахунках, фігуранти розпочали фінальний етап. Щоб не привертати увагу Державної служби фінансового моніторингу, суму застави вирішили розпорошити через п’ять різних юридичних осіб та великі фінансові структури.

Наприкінці червня кошти зайшли на спеціалізований рахунок ВАКС наступними платежами:

87 мільйонів гривень — двома траншами перерахувало безпосередньо ТОВ "Гіран Констракт";

— двома траншами перерахувало безпосередньо ТОВ "Гіран Констракт"; 54 мільйони гривень — внесло ТОВ "Тетрас Оптіма";

— внесло ТОВ "Тетрас Оптіма"; 5 мільйонів гривень — надійшло від ТОВ "Скайт Рітейл". Цікаво, що цей транш провели через "Ідея Банк" , що входить до фінансової групи "ТАС" Сергія Тігіпка ;

— надійшло від ТОВ "Скайт Рітейл". Цікаво, що цей транш провели через , що входить до фінансової групи "ТАС" ; 4 мільйони гривень — сплатило ТОВ "Пелет Сервіс".

Взагалі-то, ця гігантська транзакція мала б миттєво заблокувалася б банком, якби не пряма змова з топменеджментом державного АТ "Сенс Банк". За даними НАБУ, голова правління Олексій Ступак, колишній керівник наглядової ради Микола Гладищенко та начальниця Департаменту фінансового моніторингу Людмила Снігур дали команду повністю відключити засоби автоматизації контролю банку. Банкіри свідомо проігнорували всі ознаки "відмивання" грошей і дали "зелене світло" фіктивним переказам компаній Микитася.

Схоже, в усій країні просто не знайшлося "білих" грошей, щоб офіційно врятувати Галущенка. Тож навіть у питанні порятунку ексміністра традиційно було використано виключно "чорний" кеш.

"Детектив указує, що в органу досудового розслідування існує достатньо підстав вважати про існування фактичних обставин, що свідчать, що вказані грошові кошти, за рахунок яких вносилася застава за Галущенка Г.В., були набуті злочинним шляхом, а [особи], які ініціювали та здійснювали вищевказані грошові перекази, знали та/або повинні були знати, що вказані грошові кошти були набуті злочинним шляхом, і здійснювали фінансові операції спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, що становить собою склад [злочину], кваліфікованого за ч. 3 ст. 209 КК України", — йдеться в ухвалі суду.

Ірина Мудра вже затримана, але багато питань розслідування "Форест Гамп" залишається відкритим. Серед них — коли зрештою НАБУ офіційно назве прізвища тих самих "невідомих осіб" з Офісу Президента, які керували заступницею та організували постачання мільйонів у мішках? І чи знали Рінат Ахметов та Сергій Тігіпко, що через їхні банківські структури прокручують мільйони корупційного кешу для порятунку ексміністра, чи їхні установи просто використали наосліп?

"Телеграф" продовжує уважно стежити за перебігом, ймовірно, найгучнішого розслідування року. Ми обов'язково повідомимо читачів, якщо стануть відомі імена "тіньових кураторів" з Банкової, які керували цим корупційним марафоном. Не перемикайтеся.