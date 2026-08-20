В салати краще не додавати: що показала перевірка найдешевшої олії з "АТБ" та "Сільпо"

На етикетці виявили чималу несподіванку

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Олія в салат і для смаження вже давно стала звичним продуктом на столі українців. Чимало людей обирають рафіновані види, адже вони не мають яскраво вираженого запаху та смаку. Та чи вся олія на полицях однакова? "Телеграф" розкаже, яка краще та порівняє найдешевшу олію власних марок з "АТБ" та "Сільпо".

Як часто, коли купуєте олію, звертаєте увагу на позначку біля назви? На кожній пляшці окрім виду "соняшникова рафінована дезодорована" тощо вказується важлива літера "П" або "Д". Літера "П", яка була на обох пляшках олії "Розумний вибір" та "Премія" вказує на те, що це пресована сировина, а олія призначена для харчових цілей — для безпосереднього вживання та при приготуванні їжі. Олія ж з літерою "Д" — для дитячого та дієтичного. До неї вимоги до якості строгіші, гарантована відсутність домішок, проте як не старайся — серед дешевих варіантів таку не знайти.

Маркування та склад олії з "АТБ" та "Сільпо"/ "Телеграф"

Уважні читачі могли помітити на попередньому фото, що олія має однакову калорійність та склад. І цьому, можливо, знайшлось пояснення на самій етикетці. "Розумний вибір" та "Премію" розливає одне й те саме підприємство. Проте наголошуємо — це не обов'язково означає, що олія однакова. Технологія чи сировина можуть відрізнятись.

У олії з "АТБ" та "Сільпо" один виробник/ "Телеграф"

Що показали практичні тести

Кожну олію "Телеграф" протестував на запах, вигляд, смак, смаження та замороження. Олія "Розумний вибір" — нічим не пахне, не має присмаків, прозора та без домішок. Після того як її залишили на 12 годин на сонці, склад не змінився — ані частинок, ані розшарування не виявили.

Що ж до олії "Премія", то вона має легкий аромат насіння, не має присмаків, домішок тощо. Після 12 годин була рівно така сама, як і "Розумний вибір".

Олії в пляшках та 12-годинного відстоювання в рюмках / "Телеграф"

При нагріванні олії поводили себе по-різному. Аби перевірити максимально ефективно, нагріли чавунну сковороду на максимальному вогні на понад 100 градусів та додали столову ложку кожного виду олії. "Розумний вибір" почала диміти рівно через 2 хвилини, тоді як "Премія" почала диміти раніше на 15 секунд, проте запаху горілого було менше.

Після нагрівання обидва зразки потемніли, але в них не було осаду чи бульбашок.

Колір олії після нагрівання. Ліворуч - "Розумний вибір", праворуч - "Премія"/ "Телеграф"

Тест на заморожування також мав виявити, чи при замерзанні/розмерзанні олія лишається однорідною та чи не з'являється осаду. Висновок — однозначний, проблем не виникло.

Реакція на заморозку та розморозку. Ліворуч - "Розумний вибір", праворуч - "Премія"/ "Телеграф"

На чию користь порівняння ціни

Обидві олії випускаються у пляшках 0,85 літра, проте у "Премії" є й мініформат — 0,5 літра. Це вигідно, якщо олії треба зовсім трохи. Так, ціна за велику пляшку в "АТБ" олії "Розумний вибір" — 77 грн, а за олію "Премія" в "Сільпо" — 91 грн. Різниця в 14 грн на користь "АТБ".

Якщо обирати олію для того аби додавати в салати — не обрала б жодну, а шукала з позначкою "Д", адже нащо втрачати користь за порожніми калоріями. Водночас для консервації чи приготування їжі скоріш би звернула увагу на нижчу ціну, якщо вже інші показники маже ідентичні.

Раніше "Телеграф" порівнював найдешевші крабові палички та твердий сир з "АТБ" та "Сільпо".