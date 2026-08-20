Є загиблі та багато постраждалих: як Київ пережив масований балістичний удар росіян (репортаж Яна Доброносова)

Наслідки удару РФ по Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У ніч на 20 серпня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та іншими засобами ураження. За даними КМДА, внаслідок атаки відомо про щонайменше п'ятьох загиблих, ще 23 постраждали.

Найбільше руйнувань і пожеж зафіксували у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Наслідки ворожої атаки в репортажі фотокореспондент "Телеграфу" Яна Доброносова.

У Святошинському районі зафіксували влучання на території одного з промислових об'єктів.

За даними ДСНС, серйозних пошкоджень зазнав Солом'янський район Києва. За повідомленням ДСНС, у дев'ятиповерховому житловому будинку були зруйновані восьмий та дев'ятий поверхи. Пожежа охопила сьомий, восьмий і дев'ятий поверхи.

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Крім того, вибуховою хвилею та уламками вибило вікна у житлових будинках.

Також виникли пожежі автомобілів, гаражів і магазину. Зокрема, займання в гаражах ліквідували на площі 60 квадратних метрів.

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

За інформацією рятувальників, люди також опинилися заблокованими у двох житлових будинках та укритті школи.

В одному з медичних закладів, як повідомили в ДСНС, вибило вікна. Там також загорілися підсобне приміщення та автомобіль — пожежу площею 50 квадратних метрів ліквідували.

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки атаки у Солом'янському районі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

У Святошинському районі зафіксували влучання на території одного з промислових об'єктів. Там виникли пожежі у двох складських будівлях площею 500 та 1000 квадратних метрів. Ще за однією адресою загорівся склад — площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів.

У Дарницькому районі зафіксували влучання на території нежитлового об'єкта.

За даними ДСНС, після удару загорілися складські приміщення та автомобілі. Загальна площа пожежі становила близько 1000 квадратних метрів.

Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

ДСНС продовжувала працювати на місцях російської атаки, уточнюючи інформацію про наслідки удару та кількість постраждалих.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія не припиняє атаки на Київ.