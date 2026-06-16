Ви викидаєте це, як тільки отримаєте: як магазинний чек допоможе у прибиранні вдома

Як звичайний чек допомагає в щоденних справах

Звичайний касовий чек — той самий маленький папірець, який більшість із нас не помічає й одразу викидає після покупки — насправді може знадобитись у побуті.

"Телеграф" дізнався, як можна повторно використовувати цей розрахунковий документ. Насамперед його можна застосувати для очищення поверхонь та предметів.

Побутові лайфхаки зі звичайними касовими чеками

Зокрема, старі чеки можна використовувати для очищення та полірування лез бритви. Достатньо кілька разів провести лезом по паперу у зворотному напрямку, щоб видалити мікрозабруднення і трохи відновити його гостроту.

Також чек може допомогти швидко очистити екран смартфона від слідів пальців і жирних плям. Його м’яка поверхня добре вбирає забруднення і не дряпає скло.

Ще одна несподівана функція — очищення срібних прикрас. Якщо протерти каблучку або ланцюжок папером, він поступово темніє, а метал знову набуває блиску.

Як використати чек з магазину. Фото: згенероване ШІ

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