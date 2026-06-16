Вы выбрасываете это, как только получите: как магазинный чек поможет в уборке дома
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Как обычный чек помогает в повседневных делах
Обычный кассовый чек — тот самый маленький листочек, который большинство из нас не замечает и сразу выбрасывает после покупки — на самом деле может пригодиться в быту.
"Телеграф" узнал, как можно повторно использовать этот расчетный документ. Прежде всего, его можно использовать для очистки поверхностей и предметов.
Бытовые лайфхаки с обычными кассовыми чеками
В частности, старые чеки можно использовать для очистки и полировки лезвий бритвы. Достаточно несколько раз провести лезвием по бумаге в обратном направлении, чтобы удалить микрозагрязнения и немного восстановить его остроту.
Также чек может помочь быстро очистить экран смартфона от следов пальцев и жирных пятен. Его мягкая поверхность хорошо впитывает загрязнение и не царапает стекло.
Еще одна неожиданная функция – очищение серебряных украшений. Если протереть кольцо или цепочку бумагой, она постепенно темнеет, а металл снова приобретает блеск.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пакеты из-под молочных продуктов сохранят ваш бюджет и помогут в быту.