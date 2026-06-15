Вона зможе повернути білому одягу свіжість

Багато людей звично викидають залишки або прострочену зубну пасту. Проте цей продукт може ще стати у пригоді в побуті, зокрема під час прибирання та догляду за одягом.

Один із популярних лайфхаків — використання пасти для боротьби з жовтими плямами на білому текстилі. Детальніше про це написали в "los andes 142".

Зубна паста має очищувальні властивості, які допомагають розщеплювати забруднення. У поєднанні з теплою водою та невеликою кількістю солі вона може м’яко впливати на тканину і поступово освітлювати плями.

Жовті плями на футболці. Фото: "los andes 142"

Щоб скористатися цим способом, потрібно розчинити залишки білої зубної пасти у теплій воді, додати ложку солі та добре перемішати. У отриманій суміші одяг замочують приблизно на 30–60 хвилин, після чого перуть звичним способом.

Водночас фахівці радять бути обережними: перед використанням краще перевірити розчин на непомітній ділянці тканини. Деякі матеріали можуть реагувати по-різному, особливо делікатні або кольорові речі.

Також не варто використовувати занадто гарячу воду, адже вона може закріпити плями або пошкодити структуру тканини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який засіб видалить будь-які плями. Цим лайфхаком користуються німецькі бабусі.