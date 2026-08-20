Полює на гадюк: що відомо про рідкісного хижака, якого помітили на Волині
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Хижака важко зустріти у дикій природі
Мешканці села Бірок, що на Волині, знайшли червонокнижного змієїда, який заплутався в металевій сітці. Птах був сильно виснажений: важив менш як кілограм і мав запалі очні яблука.
Як повідомляють ЗМІ, врятованого птаха доправили до реабілітаційного центру на Львівщині. "Телеграф" розповість чому змієїд є рідкісним в Україні та де мешкає цей хижак.
Де в Україні живуть змієїди
Змієїд — перелітний хижий птах, ареал якого охоплює значну територію Євразії — від Західної Європи до Монголії. Також вид трапляється у Північній Африці.
В Україні, згідно з даними Червоної книги, змієїд гніздиться:
- у лісовій та лісостеповій зонах;
- у Карпатах;
- у гірських районах Криму;
- рідше — у лісах степової зони.
Найбільше птахів у гніздовий період зосереджується на Поліссі.
Свою назву змієїд отримав не випадково. Основу раціону змієїда становлять змії, зокрема гадюки. Також він може полювати на інших рептилій, амфібій і дрібних ссавців.
Навіть у регіонах, де змієїди гніздяться, побачити цього птаха непросто. Для полювання йому потрібні великі території, а гнізда він влаштовує на деревах, переважно у старих лісових масивах.
Чому рідкісний птах зникає
Чисельність змієїдів в Україні тривалий час оцінювали по-різному. Станом на 2000 рік українська популяція, за науковими оцінками, налічувала лише 30–40 пар.
Втім, уже у 2004 році оцінка зросла до 250–300 пар. Це пояснювали не стрімким збільшенням кількості птахів, а проведенням детальніших досліджень і точнішим обліком.
Водночас на чисельність виду негативно впливає діяльність людини. Серед основних загроз:
- знищення старих ділянок лісу, де змієїди облаштовують гнізда;
- руйнування територій, придатних для полювання;
- незаконний відстріл птахів, зокрема для виготовлення опудал.
Європейську гніздову популяцію змієїда оцінюють у 8,4–13 тисяч пар.
Як змієїд вирощує потомство
В Україні змієїди з'являються після зимівлі у березні. Для життя їм потрібне поєднання лісових масивів і відкритих територій, де достатньо змій та інших рептилій.
Під час пошуку здобичі змієїд ширяє над відкритою місцевістю або може довго зависати в повітрі, уважно виглядаючи рух на землі. Помітивши змію, хижак стрімко атакує.
Птахи утворюють моногамні пари та влаштовують гнізда на деревах. Самка відкладає лише одне яйце — наприкінці квітня або на початку травня.
Насиджування триває до 48 діб, а пташеня проводить у гнізді до двох з половиною місяців. Залишати його молоді змієїди починають у другій половині серпня.
Уже у вересні птахи вирушають на зимівлю — поодинці або парами.
Дорослий змієїд може мати довжину тіла до 72 сантиметрів, а розмах його крил сягає 1,85 метра.
Раніше "Телеграф" розповідав, якого рідкісного птаха помітили в Дніпропетровській області.