Полює на гадюк: що відомо про рідкісного хижака, якого помітили на Волині

Хижака важко зустріти у дикій природі

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Мешканці села Бірок, що на Волині, знайшли червонокнижного змієїда, який заплутався в металевій сітці. Птах був сильно виснажений: важив менш як кілограм і мав запалі очні яблука.

Як повідомляють ЗМІ, врятованого птаха доправили до реабілітаційного центру на Львівщині. "Телеграф" розповість чому змієїд є рідкісним в Україні та де мешкає цей хижак.

Врятований птах. Фото:suspilne.media

Де в Україні живуть змієїди

Змієїд — перелітний хижий птах, ареал якого охоплює значну територію Євразії — від Західної Європи до Монголії. Також вид трапляється у Північній Африці.

В Україні, згідно з даними Червоної книги, змієїд гніздиться:

у лісовій та лісостеповій зонах;

у Карпатах;

у гірських районах Криму;

рідше — у лісах степової зони.

Найбільше птахів у гніздовий період зосереджується на Поліссі.

Де в Україні живуть змієїди. Фото: Червона книга України

Свою назву змієїд отримав не випадково. Основу раціону змієїда становлять змії, зокрема гадюки. Також він може полювати на інших рептилій, амфібій і дрібних ссавців.

Навіть у регіонах, де змієїди гніздяться, побачити цього птаха непросто. Для полювання йому потрібні великі території, а гнізда він влаштовує на деревах, переважно у старих лісових масивах.

Змії становлять основу раціону птаха. Фото: pernatidruzi.org.ua

Чому рідкісний птах зникає

Чисельність змієїдів в Україні тривалий час оцінювали по-різному. Станом на 2000 рік українська популяція, за науковими оцінками, налічувала лише 30–40 пар.

Втім, уже у 2004 році оцінка зросла до 250–300 пар. Це пояснювали не стрімким збільшенням кількості птахів, а проведенням детальніших досліджень і точнішим обліком.

Водночас на чисельність виду негативно впливає діяльність людини. Серед основних загроз:

знищення старих ділянок лісу, де змієїди облаштовують гнізда;

руйнування територій, придатних для полювання;

незаконний відстріл птахів, зокрема для виготовлення опудал.

Європейську гніздову популяцію змієїда оцінюють у 8,4–13 тисяч пар.

Як змієїд вирощує потомство

В Україні змієїди з'являються після зимівлі у березні. Для життя їм потрібне поєднання лісових масивів і відкритих територій, де достатньо змій та інших рептилій.

Під час пошуку здобичі змієїд ширяє над відкритою місцевістю або може довго зависати в повітрі, уважно виглядаючи рух на землі. Помітивши змію, хижак стрімко атакує.

Змієїд полює переважно з повітря. Фото: ecopark-osokorky.com.ua

Птахи утворюють моногамні пари та влаштовують гнізда на деревах. Самка відкладає лише одне яйце — наприкінці квітня або на початку травня.

Насиджування триває до 48 діб, а пташеня проводить у гнізді до двох з половиною місяців. Залишати його молоді змієїди починають у другій половині серпня.

Уже у вересні птахи вирушають на зимівлю — поодинці або парами.

Дорослий змієїд може мати довжину тіла до 72 сантиметрів, а розмах його крил сягає 1,85 метра.

Раніше "Телеграф" розповідав, якого рідкісного птаха помітили в Дніпропетровській області.